



До премьеры нового сезона сериала о «правильном маньяке» Декстере Моргане остается менее двух месяцев и только сейчас его создатели решили опубликовать полноценный трейлер. Новый ролик демонстрирует, почему герой опять вынужден вернуться к прошлому.

После событий предпоследнего сезона десятилетней давности Декстер Морган меняет имя и переезжает из густонаселенного Майами в маленький городок Айрон-Лейк на севере США. Здесь все друг друга знают, а приветливого и добродушного Джима Линдси (Майкл Си Холл) любят даже подростки. Более того, герой расслабился настолько, что завел отношения с местным шефом полиции Анджелой Бишоп (Джулия Джонс). Однако ряд убийств в окрестностях городка приводит к тому, что местность наполняют полицейские, а Моргану приходится вспомнить свои навыки выслеживания других маньяков.

Главную роль в продолжении сыграл все тот же Майкл Си Холл, к актерскому составу также присоединились Клэнси Браун («Горец», «Побег из Шоушенка») и Джулия Джонс («Мир Дикого запада»), а также специально приглашенные Дженнифер Карпентер («Декстер») и Джон Литгоу («Декстер»).

Оригинальный сериал Dexter / «Декстер» выходил в период с 2006 по 2013 год, в каждом из 8 сезонов было по 12 серий. Новый сезон из 10 серий получил отдельное название Dexter: New Blood / «Декстер: Новая кровь», но его события будут связаны с первыми сезонами.

Источник: IGN