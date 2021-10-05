Вышел первый тизер-трейлер супергеройского сериала Peacemaker / «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли

В рамках очередной презентации стриминговый сервис HBO Max показал сразу несколько коротких трейлеров грядущих проектов, включая ответвления вселенных «Игры престолов» и «Отряд самоубийц». В частности, после первых изображений сериала и откровений Джеймса Ганна по поводу съемок второго сезона создатели наконец показали тизер сериала Peacemaker / «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли.

Ролик демонстрирует одну из первых встреч Миротворца с его командой поддержки, при этом ее члены абсолютно не боятся супергероя (и очень зря, как мы знаем по событиям фильма «Отряд самоубийц») и более того, откровенно насмехаются над ним. Впрочем, зная характер данного героя мы можем не сомневаться, что достаточно скоро он докажет своей команде, что его внешний вид и методы работы могут вызывать усмешку, но результаты однозначно заслуживают уважения.

Первый сезон сериала Peacemaker / «Миротворец» будет состоять из восьми серий, сценарий ко всем написал Джеймс Ганн, который также срежиссировал пять серий, включая первые три и финальный эпизоды. Премьера проекта состоится в январе следующего года, точная дата пока неизвестна.

P.S. Стриминговый сервис HBO Max объявил шесть новых стран, где платформа будет запущена в 2022 году — это Турция, Греция, Нидерланды, Исландия, Латвия, Литва и Эстония. Ранее представители сервиса объявили, что 26 октября 2021 года он заработает в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Испании и Андорре, а в 2022 году в странах Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения. Украины в обновленном списке все еще нет.

Источник: HBO Max