Вышел полноценный трейлер детективного сериала Perry Mason / «Перри Мейсон» от HBO, первый сезон стартует 21 июня

Цикл детективных романов Эрла Стэнли Гарднера об адвокате Перри Мейсоне неоднократно переносился на большой и малый экраны, при этом уже 21 июня нас ждет очередная экранизация в виде сериала для платформы HBO Max. Проект находился в работе достаточно долго, причем изначально предпалагалось, что главную роль исполнит Роберт Дауни-младший.

Однако актер был настолько занят в рамках Marvel Cinematic Universe, что в итоге отдал эту роль Мэттью Ризу (The Americans), а сам вместе с женой Сьюзан выступил в качестве исполнительного продюсера. Шоураннерами стали Ролин Джонс (The Exorcist) и Рон Фицджеральд (Westworld), режиссером назначили Тима Ван Паттена, работавшего над такими популярными сериалами, как Game of Thrones, Boardwalk Empire, The Sopranos, The Wire и др.

События развиваются в 1932 году в Лос-Анджелесе, где адовокат Перри Мейсон пытается раскрыть непростое дело о похищении ребенка, сталкиваясь с активным противостоянием со стороны различных сторон инцидента. Кроме Мэттью Риза в новом Perry Mason / «Перри Мейсоне» снялись Татьяна Маслани (Orphan Black), Джон Литгоу (3rd Rock from the Sun), Ши Уигхэм (True Detective) и другие.

Первый сезон состоит из восьми эпизодов, однако если сериал понравится зрителям, то наверняка получит продолжение.

Источник: Polygon