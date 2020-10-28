Вышел первый трейлер постапокалиптического фильма «Полночное небо» / The Midnight Sky, в котором Джордж Клуни сыграл главную роль и выступил режиссером

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Сервис Netflix опубликовал первый трейлер интересной научно-фантастической драмы «Полночное небо» / The Midnight Sky, которая является экранизацией книги «Доброе утро, Полночь» / Good Morning, Midnight Лили Брукс-Далтон.

Джорджу Клуни настолько понравился сценарий Марка Смита, что он решил не только сыграть главную роль, но и срежиссировать картину. По сюжету, Клуни играет роль ученого Огюстина Лофтхауса, который остается одним из немногих выживших на Земле после загадочной катастрофы. Обнаружив, что к Земле приближается корабль с астронавтами, возвращающимися из длительной миссии, он пытается отговорить их от возвращения на родную планету.

Помимо Джорджа Клуни в фильме снялись Фелисити Джонс («Изгой-один. Звёздные войны: Истории»), Кайл Чендлер («Анатомия страсти»), Дэвид Ойелоуо («Парадокс Кловерфилда»), Софи Рандл («Острые козырьки») и другие.

Премьера фильма «Полночное небо» / The Midnight Sky на стриминговой платформе Netflix состоится 23 декабря 2020 года.

Источник: Variety