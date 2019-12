Вышел полноценный трейлер детективного сериала The Outsider / «Чужак» от HBO, Стивен Кинг уже назвал его одной из лучших экранизаций своих книг

Канал HBO выложил первый полноценный трейлер нового мистического сериала The Outsider / «Чужак», который Стивен Кинг уже назвал одной из лучших экранизацией его книг.

Одноименный роман «Короля ужасов» вышел в 2018 году, в нем рассказывается о расследовании убийства подростка, которое произошло в тихом американском городке.

THE OUTSIDER is one of the best adaptations of my work. Hope you’ll watch it. https://t.co/CcCtdNVn7A

— Stephen King (@StephenKing) December 5, 2019