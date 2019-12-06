Вышел полноценный трейлер детективного сериала The Outsider / «Чужак» от HBO, Стивен Кинг уже назвал его одной из лучших экранизаций своих книг

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Канал HBO выложил первый полноценный трейлер нового мистического сериала The Outsider / «Чужак», который Стивен Кинг уже назвал одной из лучших экранизацией его книг.

Одноименный роман «Короля ужасов» вышел в 2018 году, в нем рассказывается о расследовании убийства подростка, которое произошло в тихом американском городке.

THE OUTSIDER is one of the best adaptations of my work. Hope you’ll watch it. https://t.co/CcCtdNVn7A — Stephen King (@StephenKing) December 5, 2019

Основной подозреваемый — школьный учитель и тренер детской команды по бейсболу, который абсолютно не похож на маньяка. Дело приобретает характерный для произведений Стивена Кинга мистический оборот, когда полицейские находят улики, указывающие на то, что во время убийства подозреваемый находился одновременно в двух местах…

Роль главного подозреваемого Терри Мейтленда сыграл Джейсон Бейтман («Озарк», «Несносные боссы»), детектива Ральфа Андерсона — Бен Мендельсон («Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Первому игроку приготовиться»), частного детектива Холли Гибни — Синтия Эриво («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», «Вдовы»).

Сценарий написали Ричард Прайс (The Night Of, The Deuce) и Деннис Лихейн (Mystic River), адпатировав книжную основу, а исполнитель главной роли Джейсон Бейтман и Эндрю Бернштейн срежиссировали сериал, все четыре автора также выступили исполнительными продюсерами.

Премьера сериала The Outsider / «Чужак» в составе 10 часовых серий состоится 12 января 2020 года на канале HBO.

Источник: EW