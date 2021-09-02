Вышел полноценный трейлер третьего сезона супергеройского сериала Doom Patrol / «Роковой патруль» от HBO Max

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После короткого тизера шоураннеры сериала Doom Patrol / «Роковой патруль» представили полноценный трейлер третьего сезона, премьера которого состоится ровно через три недели.

Завязка нового сезона связана с появлением Мадам Руж (Мишель Гомес), которая посещает титульную команду супергероев в машине времени с предложением уничтожить антагонистов-суперзлодеев Братство Зла и Сестринство Дада.

Напомним, что сериал Doom Patrol / «Роковой патруль» рассказывает о супергероях-изгоях, которые получали свои сверхспособности с изъяном в результате неудачных экспериментов или несчастных случаев.

Именно поэтому бывший автогонщик Клифф Стил (Robotman) в исполнении Брендана Фрейзера потерял свое тело в результате страшной аварии и получил взамен металлическое. В теле Cyborg’а (Джоиван Уэйд) тоже хватает металла, Elasti-Woman (Эйприл Боулби) не всегда в восторге от своей суперпластичности, Crazy Jane (Дайан Герреро) содержит несколько десятков альтернативных сущностей с различными способностями и т.п.

Третий сезон Doom Patrol / «Роковой патруль» стартует 23 сентября 2021 года на стриминговой платформе HBO Max.

Источник: HBO Max