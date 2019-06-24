Walmart установил в ряде магазинов своей сети умные системы видеонаблюдения, оповещающие персонал магазина о случаях, когда тот или иной товар проходит кассу без сканирования

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Крупнейший в мире ритейлер Walmart подтвердил изданию Business Insider информацию об использовании умных систем видеонаблюдения для выявления случаев, когда тот или иной товар проходит кассу без сканирования.

Как сообщается, в основе системы, получившей название Missed Scan Detection by Walmart, лежит решение, поставляемое ирландской компанией Everseen. Когда товар проносят мимо сканера и не сканируют штрихкод, ИИ-камеры уведомляют об этом персонал магазина.

Примечательно, что система контроля используется не только в точках самообслуживания, но и на кассах с кассирами.

«Ошибки сканирования часто непреднамеренны. Например, кассиры иногда забывают отсканировать товар, если сильно устали или на что-то отвлекались. А решившие воспользоваться точками самообслуживания покупатели временами начинают злиться из-за того, что им не удается пробить тот или иной товар, и в итоге просто оставляют его неотсканированным», — подчеркивают в Everseen.

В Walmart отметили, что впервые начали применять эту технологию два года назад и с тех пор развернули ее в более чем 1000 магазинах, расположенных на территории США. По словам представителей ритейлера, ИИ-видеонаблюдение позволило персоналу торговых точек оперативнее раскрывать попытки краж, а также эффективнее выявлять ошибки сканирования, допущенные в том числе кассирами, благодаря чему «значительно уменьшились незадокументированные потери продуктов». Сколько конкретно денег удалось сэкономить компании за этот период, не уточняется.

Источники: BBC, The Verge