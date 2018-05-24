Warner Bros. снимет полнометражный мультфильм The Ice Dragon / «Ледяной дракон» по одноименной детской книге Джорджа Мартина

Джордж Мартин продолжает саботировать написание долгожданной шестой книги саги «Игра престолов», отвлекаясь на всевозможные вторичные проекты. После работы над историей Дома Таргариенов «Огонь и кровь» и консультирования создателей сериала «Летящие сквозь ночь» по одноименному собственному роману, писатель решил попробовать свои силы в анимации.

К счастью, Джордж Мартин не планирует обучаться рисованию с нуля или устраиваться на работу в Pixar — он всего лишь решил выступить продюсером полнометражного мультфильма по своей детской книге The Ice Dragon / «Ледяной дракон». Сеттинг книги, вышедшей еще в 1980 году, представляет все тот же средневековый фэнтези-мир, в котором существуют королевства и драконы.

По сюжету книги девочка Адара подружилась с редким Ледяным драконом, который может помочь предотвратить захват ее родного города враждебной армией при поддержке огнедышащих драконов. Интересно, что в сериале «Игра престолов» появление Ледяного дракона стало одним из самых интересных и необычных поворотов сюжета, а оказывается автор придумал такое существо еще 40 лет назад.

Полнометражный мультфильм The Ice Dragon / «Ледяной дракон» снимет студия Warner Animation Group, сам Джордж Мартин выступит в качестве продюсера, а на роль исполнительного продюсера назначен Винс Жерардис, который отвечал за те же обязанности в сериале «Игра престолов». Сроки выхода мультфильма пока не называются, но скорее всего премьера состоится уже после выхода на экраны финального сезона сериала «Игра престолов».

Источник: EW