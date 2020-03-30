WarnerMedia выделяет свыше $100 млн для помощи рабочим из своих производственных команд и по-прежнему собирается запустить онлайн-кинотеатр HBO Max в мае

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Издание Variety опубликовало письмо, разосланное внутри WarnerMedia главой конгломерата Джоном Стэнки. В нем топ-менеджер объявил, что его компания выделяет свыше $100 млн для помощи рабочим из своих производственных команд, которых коснулись массовые приостановки в съемках, обусловленные пандемией коронавирусной инфекции Covid-19. Речь идет о сотрудниках всех подразделений конгломерата, включая Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television и HBO.

Как отмечает Variety, число таких рабочих по всей киноиндустрии одних только Соединенных Штатов сейчас может достигать «сотен тысяч». Так, согласно голливудскому профсоюзу IATSE, представляющему актеров и участников съемочных команд, уже к середине марта их было 120 тысяч. При этом с тех пор прошло две недели.

Наряду с этим в своем внутреннем обращении глава WarnerMedia заверил, что онлайн-кинотеатр HBO Max уверенно идет к своему запуску в мае, несмотря на все перипетии.

«Команда HBO Max сумела в полной мере адаптироваться к новому режиму работы», — указал руководитель медиаконгломерата.

Также Стэнки отметил, что его компания в настоящее время занимается пересмотром графика выхода своих фильмов на больших экранах, которые были отложены из-за закрытия кинотеатров, и параллельно с этим рассматривает варианты по усилению своего присутствия на рынке домашнего просмотра контента.

Источник: Variety