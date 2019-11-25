White Lightning — первый в своем роде электросамолет для гонок будущего

На международном авиасалоне в Дубае финансируемая Airbus компания Air Race E, намеревающаяся организовать в следующем году гонки на электрических самолетах, и выразившая желание участвовать в них команда Condor, состоящая из специалистов британского авиапредприятия Condor Aviation, представили первый в своем роде спортивный электрический самолет.

Как сообщает New Atlas, новоявленный летательный аппарат, получивший название White Lightning, представляет собой модификацию одноместного классического гоночного самолета Cassut, разработанного в середине прошлого века для воздушного варианта «Формулы-1» и до сих пор пользующегося популярностью среди авиагонщиков.

В отличие от традиционного аналога, оснащенного стандартным поршневым двигателем, на White Lightning установлен двойной электромотор Contra Electric с винтами, вращающимися в противоположных направлениях. Максимальная мощность силовой установки ограничена 150 кВт — так положено по правилам будущих гонок. Вместе с тем, этого достаточно, чтобы разогнать самолет до 480 км/ч.

Позади мотора находятся аккумуляторы на 20 кВт⋅ч массой 100 кг, заряда которых хватит на пять минут бешеной гонки или десять минут более спокойного полета. Общая масса аппарата — 375 кг, размах крыльев — 4,6 м, длина — 4 метра.

Свои первые воздушные «заезды» Air Race E планирует на ноябрь следующего года, где именно она собирается их провести — пока не известно. Помимо Condor, в соревнованиях примут участие еще 7 команд. Каждой из них необходимо разработать собственный летательный аппарат в рамках ограничений, установленных организаторами состязаний: например, такой самолет должен иметь неподвижное крыло, двигатель спереди, обладать определенной площадью крыльев и аккумулятором, емкость которого не превышает максимально допустимую. Сами гонки будут состоять из полетов по кругу длиной 5 км на высоте 10 м.

«Проведение авиасостязаний на электросамолетах станет поворотным моментом для всей авиаиндустрии, — заявил промоутер международных воздушных гонок и глава Air Race E Джефф Цальтман. — Мы ожидаем, что гонки послужат испытательным полигоном для инновационных разработок и ускорят наступление электрической коммерческой авиации».

Схема трека планируемой Air Race E воздушной гонки, а также изображение, демонстрирующее, как это действо может выглядеть со стороны.

Источник: hightech.plus