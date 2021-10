Юбилейная 25-ая бондиана No Time to Die / «007: Не время умирать» наконец вышла в прокат в кинотеатрах Северной Америки, однако выступила ниже ожиданий. Эксперты предрекали фильму как миниум $60 млн в первый уикэнд проката, тогда как картина смогла набрать только $56 млн.

Естественно, такой результат нельзя назвать провалом, особенно на фоне того, что в других странах боевик уже набрал $257 млн, что в сумме дает $313 млн. Точный бюджет картины неизвестен, но по слухам он составляет порядка $250-300 млн, а это значит, что финальные сборы должны составить не менее $500-600 млн, чтобы картина окупила себя в прокате.

На втором месте рейтинга следует Venom: Let There Be Carnage / «Веном 2», который положил в копилку на рынке США $32 млн и довел суммарные сборы до $185 млн. И для картины с бюджетом $110 млн это практически гарантированный выход на окупаемость уже в ближайшую неделю. На третьем месте — мультфильм The Addams Family 2 / «Семейка Аддамсов 2» с результатом $10 млн, все остальные участники рейтинга собрали менее $5 млн.

Самая интересная премьера грядущей кинопрокатной недели — хоррор Halloween Kills / «Хэллоуин убивает» с Джейми Ли Кертис в главной роли, который представляет собой уже 12-ую (!!!) часть данной франшизы.

Источник: Variety