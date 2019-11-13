Знаменитая «Формула-1» станет углеродно-нейтральной к 2030 году. Для этого партнеры мероприятия, в числе прочего, обязались разработать первый в мире «гибридный ДВС с нулевым уровнем выбросов»

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Жители развитых стран проявляют все больше беспокойства по поводу климата и экологии. «Грязным» развлечениям тоже приходится приспосабливаться и объявлять о планах по декарбонизации. Теперь настал черед самой знаменитой гоночной серии.

Отметим, что гонки «Формулы-1» сложно назвать экологически чистым видом спорта. Каждый этап королевских гонок сопровождается масштабными выбросами углекислого газа, которые только в 2019 году составят 256,55 тыс. тонн.

Однако вскоре ситуация начнет меняться. Согласно новому плану руководства, «Формула-1» достигнет климатической нейтральности уже к 2030 году.

Как сообщает New Atlas, основные меры будут направлены на улучшение логистики. Может показаться неожиданным, но именно многочисленные переезды болидов, оборудования, команд, рабочего персонала и менеджеров чемпионата генерируют основную долю углеродного следа во время соревнований — более 72%. Чтобы снизить вредное влияние на климат, «Формула-1» перейдет на «ультраэффективный» подход к транспортировке и перевозкам.

Помимо этого, руководство мероприятия переведет используемые офисы, предприятия и другие помещения на энергию, генерируемую ВИЭ. Выбросы, которые нельзя устранить, компенсируют за счет биологического и технологического улавливания углерода.

Сами заезды — тесты, квалификация и соревнования — генерируют лишь 0,7% выбросов «Формулы-1». Тем не менее, их также коснутся изменения. Чтобы снизить углеродный след болидов, их оборудуют «первым в мире гибридным ДВС с нулевым уровнем выбросов» (уточним, что в настоящее время такого двигателя не существует — его только предстоит разработать; вероятнее всего, он будет работать на экологически чистом топливе), а кроме того, силовые установки машин получат еще более эффективные системы рекуперативного торможения.

Наконец, организаторы гонок будет стимулировать зрителей добираться до мест проведения соревнований экологически чистыми способами, например, на электромобиле или велосипеде. В ходе самих мероприятий введут запрет на использование одноразового пластика, а все произведенные зрителями отходы будут перерабатываться.

По словам представителей «Формулы-1», они ожидают, что их решение послужит примером для других спортивных организаций и мероприятий. Кроме того, предполагается, что наработки гоночных инженеров в сфере силовых установок с нулевым уровнем выбросов впоследствии пригодятся при создании дружественных к окружающей среде потребительских автомобилей.

Источник: hightech.plus