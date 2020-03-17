«Золотая малина 2020»: Худшим фильмом года стали «Кошки», собравшие сразу 6 антипремий за режиссуру, сценарий, актеров и т.п. [видео]
Антипремия «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в области кино нашла своих победителей несмотря на эпидемию коронавируса. Организатором не позволили провести церемонию награждения в обычном режиме, поэтому они выложили результаты юбилейной 40th Razzie Awards в видеоформате на youtube.
Как и ожидалось, больше всего позорных наград собрали «Кошки» — им достались сразу шесть малин, включая худший фильм, сценарий, режиссер и актер/актриса второго плана.
Намного лучше дела у пятого «Рэмбо», который отметился «всего» двумя наградами. Неплохой актер Джон Траволта снялся сразу в двух неудачных фильмах («Бок о бок», «Фанат»), чем и впечатлил жюри. Ну, а порадоваться стоит за Эдди Мёрфи, которому присудили приз за искупление грехов прошлого благодаря биографическому фильму «Меня зовут Долемайт».
Весь перечень номинантов и победителей премии «Золотая Малина 2020» выглядит следующим образом (жирным выделены победители):
Худший фильм
- «Кошки»
- «Призраки Шэрон Тейт»
- «Рэмбо: Последняя кровь»
- «Мэдея на похоронах»
- «Фанат»
Худший режиссёр
- Том Хупер («Кошки»)
- Фред Дарст («Фанат»)
- Джеймс Франко («Зеровилль»)
- Адриан Грюнберг («Рэмбо: Последняя кровь»)
- Нил Маршалл («Хеллбой»)
Худший сценарий
- «Кошки» — Ли Холл, Том Хупер
- «Призраки Шэрон Тейт» — Дэниэл Фэррэндс
- «Хеллбой» — Эндрю Косби
- «Мэдея на похоронах» — Тайлер Пэрри
- «Рэмбо: Последняя кровь» — Мэттью Сирюльник, Сильвестр Сталлоне
Худший актёр
- Джон Траволта («Бок о бок», «Фанат»)
- Джеймс Франко («Зеровилль»)
- Дэвид Харбор («Хеллбой»)
- Мэттью Макконахи («Море соблазна»)
- Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»)
Худшая актриса
- Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»)
- Энн Хэтэуэй («Отпетые мошенницы», «Море соблазна»)
- Франческа Хэйуорд («Кошки»)
- Тайлер Пэрри (за роль Мэдеи в «Мэдея на похоронах»)
- Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»)
Худший актёр второго плана
- Джеймс Корден («Кошки»)
- Тайлер Пэрри (за роль Джо в «Мэдея на похоронах»)
- Тайлер Пэрри (за роль дяди Хитроу в «Мэдея на похоронах»)
- Сет Роген («Зеровилль»)
- Брюс Уиллис («Стекло»)
Худшая актриса второго плана
- Ребел Уилсон («Кошки»)
- Джессика Честейн («Люди Икс: Тёмный Феникс»)
- Кэсси Дэвис («Мэдея на похоронах»)
- Джуди Денч («Кошки»)
- Фенесса Пинеда («Рэмбо: Последняя кровь»)
Худшее экранное комбо
- Любые два наполовину кота/наполовину человека («Кошки»)
- Тайлер Пэрри и Тайлер Пэрри (или Тайлер Пэрри) («Мэдея на похоронах»)
- Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает
- Сильвестр Сталлоне и его импотентная ярость («Рэмбо: Последняя кровь»)
- Джейсон Деруло и его «гульфик», нейтрализованный CGI
Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел
- «Рэмбо: Последняя кровь»
- «Хеллбой»
- «Мэдея на похоронах»
- «Люди Икс: Тёмный Феникс»
- «Годзилла 2: Король монстров»
Худшее безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности
- «Рэмбо: Последняя кровь»
- «Закатать в асфальт»
- «Призраки Шэрон Тейт»
- «Хеллбой»
- «Джокер»
Приз за искупление
- Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»)
- Адам Сэндлер («Неогранённые драгоценности»)
- Дженнифер Лопес («Стриптизёрши»)
- Уилл Смит («Аладдин»)
- Киану Ривз («Джон Уик 3», «История игрушек 4»)
Источник: Razzie Awards