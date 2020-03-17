«Золотая малина 2020»: Худшим фильмом года стали «Кошки», собравшие сразу 6 антипремий за режиссуру, сценарий, актеров и т.п. [видео]

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Антипремия «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в области кино нашла своих победителей несмотря на эпидемию коронавируса. Организатором не позволили провести церемонию награждения в обычном режиме, поэтому они выложили результаты юбилейной 40th Razzie Awards в видеоформате на youtube.

Как и ожидалось, больше всего позорных наград собрали «Кошки» — им достались сразу шесть малин, включая худший фильм, сценарий, режиссер и актер/актриса второго плана.

Намного лучше дела у пятого «Рэмбо», который отметился «всего» двумя наградами. Неплохой актер Джон Траволта снялся сразу в двух неудачных фильмах («Бок о бок», «Фанат»), чем и впечатлил жюри. Ну, а порадоваться стоит за Эдди Мёрфи, которому присудили приз за искупление грехов прошлого благодаря биографическому фильму «Меня зовут Долемайт».

Весь перечень номинантов и победителей премии «Золотая Малина 2020» выглядит следующим образом (жирным выделены победители):

Худший фильм

«Кошки»

«Призраки Шэрон Тейт»

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Мэдея на похоронах»

«Фанат»

Худший режиссёр

Том Хупер («Кошки»)

Фред Дарст («Фанат»)

Джеймс Франко («Зеровилль»)

Адриан Грюнберг («Рэмбо: Последняя кровь»)

Нил Маршалл («Хеллбой»)

Худший сценарий

«Кошки» — Ли Холл, Том Хупер

«Призраки Шэрон Тейт» — Дэниэл Фэррэндс

«Хеллбой» — Эндрю Косби

«Мэдея на похоронах» — Тайлер Пэрри

«Рэмбо: Последняя кровь» — Мэттью Сирюльник, Сильвестр Сталлоне

Худший актёр

Джон Траволта («Бок о бок», «Фанат»)

Джеймс Франко («Зеровилль»)

Дэвид Харбор («Хеллбой»)

Мэттью Макконахи («Море соблазна»)

Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»)

Худшая актриса

Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»)

Энн Хэтэуэй («Отпетые мошенницы», «Море соблазна»)

Франческа Хэйуорд («Кошки»)

Тайлер Пэрри (за роль Мэдеи в «Мэдея на похоронах»)

Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»)

Худший актёр второго плана

Джеймс Корден («Кошки»)

Тайлер Пэрри (за роль Джо в «Мэдея на похоронах»)

Тайлер Пэрри (за роль дяди Хитроу в «Мэдея на похоронах»)

Сет Роген («Зеровилль»)

Брюс Уиллис («Стекло»)

Худшая актриса второго плана

Ребел Уилсон («Кошки»)

Джессика Честейн («Люди Икс: Тёмный Феникс»)

Кэсси Дэвис («Мэдея на похоронах»)

Джуди Денч («Кошки»)

Фенесса Пинеда («Рэмбо: Последняя кровь»)

Худшее экранное комбо

Любые два наполовину кота/наполовину человека («Кошки»)

Тайлер Пэрри и Тайлер Пэрри (или Тайлер Пэрри) («Мэдея на похоронах»)

Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает

Сильвестр Сталлоне и его импотентная ярость («Рэмбо: Последняя кровь»)

Джейсон Деруло и его «гульфик», нейтрализованный CGI

Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Хеллбой»

«Мэдея на похоронах»

«Люди Икс: Тёмный Феникс»

«Годзилла 2: Король монстров»

Худшее безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Закатать в асфальт»

«Призраки Шэрон Тейт»

«Хеллбой»

«Джокер»

Приз за искупление

Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»)

Адам Сэндлер («Неогранённые драгоценности»)

Дженнифер Лопес («Стриптизёрши»)

Уилл Смит («Аладдин»)

Киану Ривз («Джон Уик 3», «История игрушек 4»)

Источник: Razzie Awards