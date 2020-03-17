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«Золотая малина 2020»: Худшим фильмом года стали «Кошки», собравшие сразу 6 антипремий за режиссуру, сценарий, актеров и т.п. [видео]

«Золотая малина 2020»: Худшим фильмом года стали «Кошки», собравшие сразу 6 антипремий за режиссуру, сценарий, актеров и т.п. [видео]

«Золотая малина 2020»: Худшим фильмом года стали «Кошки», собравшие сразу 6 антипремий за режиссуру, сценарий, актеров и т.п. [видео]


Антипремия «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в области кино нашла своих победителей несмотря на эпидемию коронавируса. Организатором не позволили провести церемонию награждения в обычном режиме, поэтому они выложили результаты юбилейной 40th Razzie Awards в видеоформате на youtube.

Как и ожидалось, больше всего позорных наград собрали «Кошки» — им достались сразу шесть малин, включая худший фильм, сценарий, режиссер и актер/актриса второго плана.

Намного лучше дела у пятого «Рэмбо», который отметился «всего» двумя наградами. Неплохой актер Джон Траволта снялся сразу в двух неудачных фильмах («Бок о бок», «Фанат»), чем и впечатлил жюри. Ну, а порадоваться стоит за Эдди Мёрфи, которому присудили приз за искупление грехов прошлого благодаря биографическому фильму «Меня зовут Долемайт».

Весь перечень номинантов и победителей премии «Золотая Малина 2020» выглядит следующим образом (жирным выделены победители):

Худший фильм

  • «Кошки»
  • «Призраки Шэрон Тейт»
  • «Рэмбо: Последняя кровь»
  • «Мэдея на похоронах»
  • «Фанат»

Худший режиссёр

  • Том Хупер («Кошки»)
  • Фред Дарст («Фанат»)
  • Джеймс Франко («Зеровилль»)
  • Адриан Грюнберг («Рэмбо: Последняя кровь»)
  • Нил Маршалл («Хеллбой»)

Худший сценарий

  • «Кошки» — Ли Холл, Том Хупер
  • «Призраки Шэрон Тейт» — Дэниэл Фэррэндс
  • «Хеллбой» — Эндрю Косби
  • «Мэдея на похоронах» — Тайлер Пэрри
  • «Рэмбо: Последняя кровь» — Мэттью Сирюльник, Сильвестр Сталлоне

Худший актёр

  • Джон Траволта («Бок о бок», «Фанат»)
  • Джеймс Франко («Зеровилль»)
  • Дэвид Харбор («Хеллбой»)
  • Мэттью Макконахи («Море соблазна»)
  • Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»)

Худшая актриса

  • Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»)
  • Энн Хэтэуэй («Отпетые мошенницы», «Море соблазна»)
  • Франческа Хэйуорд («Кошки»)
  • Тайлер Пэрри (за роль Мэдеи в «Мэдея на похоронах»)
  • Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»)

Худший актёр второго плана

  • Джеймс Корден («Кошки»)
  • Тайлер Пэрри (за роль Джо в «Мэдея на похоронах»)
  • Тайлер Пэрри (за роль дяди Хитроу в «Мэдея на похоронах»)
  • Сет Роген («Зеровилль»)
  • Брюс Уиллис («Стекло»)

Худшая актриса второго плана

  • Ребел Уилсон («Кошки»)
  • Джессика Честейн («Люди Икс: Тёмный Феникс»)
  • Кэсси Дэвис («Мэдея на похоронах»)
  • Джуди Денч («Кошки»)
  • Фенесса Пинеда («Рэмбо: Последняя кровь»)

Худшее экранное комбо

  • Любые два наполовину кота/наполовину человека («Кошки»)
  • Тайлер Пэрри и Тайлер Пэрри (или Тайлер Пэрри) («Мэдея на похоронах»)
  • Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает
  • Сильвестр Сталлоне и его импотентная ярость («Рэмбо: Последняя кровь»)
  • Джейсон Деруло и его «гульфик», нейтрализованный CGI

Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел

  • «Рэмбо: Последняя кровь»
  • «Хеллбой»
  • «Мэдея на похоронах»
  • «Люди Икс: Тёмный Феникс»
  • «Годзилла 2: Король монстров»

Худшее безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности

  • «Рэмбо: Последняя кровь»
  • «Закатать в асфальт»
  • «Призраки Шэрон Тейт»
  • «Хеллбой»
  • «Джокер»

Приз за искупление

  • Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»)
  • Адам Сэндлер («Неогранённые драгоценности»)
  • Дженнифер Лопес («Стриптизёрши»)
  • Уилл Смит («Аладдин»)
  • Киану Ривз («Джон Уик 3», «История игрушек 4»)

Источник: Razzie Awards

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