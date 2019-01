«Золотой глобус» за лучший фильм получила «Богемная рапсодия» / Bohemian Rhapsody

Как и было запланировано, в ночь на 7 января в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

Премию голливудской ассоциации иностранной прессы в номинации «Лучший фильм» получил драматичный байопик «Богемная рапсодия» / Bohemian Rhapsody, посвященный группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри. На награду также претендовали: «Черная пантера» / Black Panther, «Черный клановец» / BlacKkKlansman, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» / If Beale Street Could Talk и «Звезда родилась» / A Star Is Born.

Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемной рапсодии», также получил награду как как лучший драматический актер. Лучшей актрисой была признана Гленн Клоуз за роль в картине «Жена» / The Wife. Лучшим режиссером признали Альфонсо Куарон, подарившего миру драму «Рим» / Roma, которая получила собственную награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В категории «Лучшая комедия/мюзикл» победила комедийная драма Питера Фаррелли «Зеленая книга» / Green Book. Отдельно стоит отметить, что работа Фарелли, Ника Валлелонга и Брайана Керри, написавших сценарий, была удостоена отдельной награды.

Лучшим драматическим сериалом стали «Американцы» /The Americans.

Композиция «Shallow» Леди Гаги, Марка Ронсона, Энтони Россомандо и Эндрю Уайетта из мелодрамы «Звезда родилась» / A Star Is Born была признана лучшей оригинальной песней.

Полный список лауреатов и номинантов премии «Золотой глобус-2019» голливудской ассоциации иностранной прессы есть на сайте премии.

