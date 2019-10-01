Боевик «6 Underground» / «6 футов под землей» от Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом в главной роли выйдет на Netflix 13 декабря, авторы опубликовали первый трейлер





Сервис Netflix выложил первый трейлер зрелищного боевика Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Название можно перевести и как «6 футов под землей» и как «Шестеро в подполье», что в обоих случаях соответствует завязке — шестеро миллиардеров инсценируют свою смерть, чтобы в отсутствие личной жизни, морали и других обязательств разбираться с особо опасными преступниками.

Кроме Райана Рейнольдса, известного широкой публике по ролям в фильмах «Дэдпул», «Зеленый Фонарь», «Телохранитель киллера», в картине снимутся Дэйв Франко («Иллюзия обмана», «Горе-творец»), Адриа Архона («Тихоокеанский рубеж 2», «Тройная граница»), Кори Хоукинс («24 часа: Наследие», «Черный клановец»), Мелани Лоран («Бесславные ублюдки»), Бен Харди («Люди Икс: Апокалипсис», «Богемская рапсодия») и другие.

Сценарий написали Пол Верник и Ретт Риз, которые были сценаристами и продюсерами в таких проектах, как «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и обеих частях «Дэдпула». Режиссером выступил Майкл Бэй, в чьем послужном списке такие яркие блокбастеры, как «Армагеддон», «Перл-Харбор», «Трансформеры», «Бамблби» и другие. По слухам, бюджет фильма составил порядка $125 млн, что достаточно много для продуктов Netflix.

Премьера фильма «6 Underground» состоится 13 декабря 2019 года на платформе Netflix.

Источник: EW