Binance desmiente los rumores sobre la filtración de datos de 12,8 millones de usuarios

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas centralizada (CEX), ha desmentido oficialmente la información sobre una posible filtración de datos de 12,8 millones de usuarios. Un vendedor anónimo en la darknet afirmó tener datos personales de los clientes de la bolsa (nombres, fechas de nacimiento, países, códigos postales y números de teléfono).

🚨 12.8M Binance User Data Allegedly Leaked on a Dark Web Forum

According to the post, the leaked data includes personally identifiable information (PII) such as last names, first names, email addresses, phone numbers, birthdays, residential addresses, zip codes, and secondary… pic.twitter.com/kRBviaOOca

— Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) September 23, 2024