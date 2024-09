Las principales bolsas de criptomonedas han anunciado la cotización de EigenLayer (EIGEN): Ccalendario

Las principales bolsas de criptomonedas han anunciado el inicio de la negociación del token EigenLayer (EIGEN). Comenzará el 1 de octubre por la mañana. Estarán disponibles los siguientes pares de negociación: EIGEN/BTC, EIGEN/USDT, EIGEN/FDUSD y EIGEN/TRY (relevante para Binance).

EigenLayer — un protocolo de reapuesta en la red Ethereum. Esta tecnología permite a los titulares de Ethereum (ETH) utilizar el Ether ya apostado y recibir recompensas en otros protocolos.

Listado de EigenLayer: lista de bolsas y hora exacta (hora de Kiev)

Los depósitos de EIGEN ya están disponibles en Binance para prepararse para el comercio. Las retiradas estarán disponibles a partir de las 08:00 del 2 de octubre. El precio de cotización del token EIGEN será de 0 BNB.

Dirección del contrato inteligente EIGEN (ERC20) — 0xec53bF9167f50cDEB3Ae105f56099aaaB9061F83.

¡Importante! Las criptomonedas son activos de riesgo sujetos a una gran volatilidad (es decir, fuertes fluctuaciones de precios). Antes de cualquier transacción, siempre DYOR (Do Your Own Research). Es decir, realice su propia investigación sobre cada proyecto.