Los estafadores retiran 5,7 millones de dólares en tokens de EigenLayer poco después de salir a bolsa

El equipo del protocolo EigenLayer, que el 1 de octubre celebró cotización de su propio token EIGEN y anunció segunda temporada de airdropinformó del robo de 1,67 millones de fichas por valor de unos 5,7 millones de dólares. El equipo está llevando a cabo una investigación. Pero ya se sabe que el incidente no está relacionado con el pirateo del proyecto. Los activos se transfirieron por error a la dirección del defraudador. El hacker comprometió el correo electrónico a través del cual uno de los inversores transfirió los tokens para su custodia. A continuación, el atacante vendió rápidamente los tokens en una plataforma descentralizada y transfirió las stablecoins resultantes a varias bolsas de criptomonedas.

«El compromiso no afectó a todo el ecosistema. No se conoce ninguna vulnerabilidad en el protocolo ni en los contratos de tokens, y la brecha no estaba relacionada con ninguna funcionalidad de blockchain», — dijo en EigenLayer.