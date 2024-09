«No apoyo las criptodivisas»: el autor del juego Flappy Bird se distancia de su «resurgimiento» en la blockchain

Una vez a bombo y platillo Juego para móvil Flappy Bird se ha reencarnado en un proyecto de blockchain. Al autor, que en su día cerró el juego para evitar la adicción, no le gusta.

Diez años después de que el juego Flappy Bird causara furor en los teléfonos, una organización llamada Flappy Bird Foundation ha adquirido los derechos del juego y lo saca del olvido como proyecto blockchain. El creador del juego original explicó que no estaba involucrado en el proyecto y que no apoyaba en absoluto la criptomoneda.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don’t support crypto.

— Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024