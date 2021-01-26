10 лучших фильмов и телешоу 2020 года. Объявлены лауреаты AFI Awards

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25 января американский институт киноискусств назвал 10 лучших фильмов и телешоу 2020 года — премия присуждается ежегодно наиболее достойным проектам за выдающиеся заслуги в области кинематографа. Премия AFI Awards также примечательна тем, что почти 90% всех объявленных фильмов в итоге оказываются шорт-листе главной кинопремии «‎Оскар» (номинантов объявят 9 февраля).

Итак, в этом году триумфатором премии AFI Awards стал — и тут никакого сюрприза — онлайн-кинотеатр Netflix. В список вошли целых восемь проектов стримингового сервиса, включая нашумевшие «Манк», «Ход королевы» и «Суд над чикагской семёркой». Важно оговорить, что у AFI Awards списки неранжированные.

Лучшие фильмы 2020 года по версии Американского института кино:

Лучшие сериалы 2020 года по версии Американского института кино

Специальная награда AFI Awards ушла мюзиклу Hamilton / «Гамильтон»