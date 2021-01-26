10 лучших фильмов и телешоу 2020 года. Объявлены лауреаты AFI Awards
25 января американский институт киноискусств назвал 10 лучших фильмов и телешоу 2020 года — премия присуждается ежегодно наиболее достойным проектам за выдающиеся заслуги в области кинематографа. Премия AFI Awards также примечательна тем, что почти 90% всех объявленных фильмов в итоге оказываются шорт-листе главной кинопремии «Оскар» (номинантов объявят 9 февраля).
Итак, в этом году триумфатором премии AFI Awards стал — и тут никакого сюрприза — онлайн-кинотеатр Netflix. В список вошли целых восемь проектов стримингового сервиса, включая нашумевшие «Манк», «Ход королевы» и «Суд над чикагской семёркой». Важно оговорить, что у AFI Awards списки неранжированные.
Лучшие фильмы 2020 года по версии Американского института кино:
- Da 5 Bloods / «Пятеро одной крови»
- Judas and the Black Messian / «Иуда и чёрный мессия»
- Ma Rainey’s Black Bottom / «Ма Рейни Блэк Боттом»
- Mank / «Манк»
- Minari / «Минари»
- Nomadland / «Земля кочевников»
- One Night in Miami / «Одна ночь в Майами»
- Soul / «Душа»
- Sound of Metal / «Звук металла»
- The Trial of Chicago 7 / «Суд над Чикагской семёркой»
Лучшие сериалы 2020 года по версии Американского института кино
- Better Call Saul / «Лучше звоните Солу»)
- Bridgerton / «Бриджертоны»
- The Crown / «Корона»
- The Good Lord Bird / «Птица доброго Господа»
- Lovecraft Country / «Страна Лавкрафта»
- The Mandalorian / «Мандалорец»
- Mrs. America / «Миссис Америка»
- The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит»
- Ted Lasso / «Тед Лассо»
- Unorthodox / «Неортодоксальная»
Специальная награда AFI Awards ушла мюзиклу Hamilton / «Гамильтон»
- Американский институт киноискусств был основан в 1967 году с целью сохранения кинематографического наследия США. Кроме производства образовательных и обучающих видеоматериалов, организация занимается сохранением старых кинопленок.