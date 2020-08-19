23 сентября разработчики Untitled Goose Game выпустят бесплатное обновление игры со вторым гусем для локального кооператива (в этот же день игра появится в Steam)

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Разработчики необычной стелс-песочницы Untitled Goose Game анонсировали выход бесплатного обновления, которое добавит в игру второго гуся для локального кооперативного прохождения вместе с другом.

Наличие сразу двух гусей позволит использовать новую тактику (например, пока один гусь отвлекает жителей городка, второй спокойно делает свое дело), а также приносить вдвое больше проблем. Естественно, играть в такую игру вдвоем заметно веселее, чем в одиночку.

В игре вам предстоит перевоплотиться в надеодливого гуся, который портит жизнь жителям небольшого городка. Гусь может гулять по городу, проникать в дома, задние дворики, магазины и другие места, подстраивая шалости, похищая вещи и всеми способами выводя из себя жителей, занятых своими делами. Изюминка проекта — отдельная кнопка для гоготания.

Обновление станет доступно всем владельцам игры уже 23 сентября 2020 года, в этот же день игра выйдет в магазинах контента Steam и Itch.

В данный момент игра Untitled Goose Game от геймстудии House House и издателя Panic доступна на платформах Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Epic Game Store).

Напомним, что игра вышла в сентябре 2019 года, практически сразу породила заметное количество мемов и завоевала несколько игровых наград.

Источник: Steam