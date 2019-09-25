89-летняя японка завела канал на YouTube, на котором выкладывает свои летсплеи
89-летняя жительница Японии Хамако Мори играет в игры почти четыре десятка лет. Ее первой консолью была Cassette Vision, вышедшая в 1981 году. Затем у нее появилась Famicom, на которой она играла в The Legend of Zelda и Dragon Quest, после чего она взялась за игры на Super Nintendo и PlayStation. В настоящее время Мори играет на PS4.
Четыре года назад будущая летсплейщица, вдохновившись другими летсплейщиками, которых она смотрит на YouTube, создала собственный канал и начала выкладывать на нем свои прохождения. Сейчас у нее почти 30 тысяч подписчиков.
По словам японки, из жанров она предпочитает экшены и ролевые игры. Например, она играла в The Elder Scrolls 5: Skyrim, Dark Souls 3, Nier: Automata, Call of Duty: WW2, Monster Hunter: World, также за ее плечами — Days Gone и GTA V (любопытно, что в последней ей больше всего пришлись по душе «простота геймплея» и «сюжет для взрослых»).
Сейчас геймерша проходит Borderlands 3.
«Графика в современных играх невероятно красива. Я рада, что успела это застать», — указывает Мори, добавляя, что она с нетерпением ждет следующих частей TES и GTA.
«Бабушка», как она себя называет, рекомендует геймерам в возрасте чаще играть в одиночные игры, а не в мультиплеере:
По словам Мори, начинать играть следует как можно раньше, дабы впоследствии не иметь проблем с адаптацией к новым технологиям.
«Если вы играете в видеоигры, у вас не будет деменции», — подчеркивает пожилая геймерша.
Еще одно преимущество видеоигр, указывает Мори, состоит в том, что у них нет ограничений по возрасту, в отличие от спорта или моды: