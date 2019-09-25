89-летняя японка завела канал на YouTube, на котором выкладывает свои летсплеи

Сейчас геймерша проходит Borderlands 3.

«Графика в современных играх невероятно красива. Я рада, что успела это застать», — указывает Мори, добавляя, что она с нетерпением ждет следующих частей TES и GTA.

«Бабушка», как она себя называет, рекомендует геймерам в возрасте чаще играть в одиночные игры, а не в мультиплеере:

«Когда вы находитесь на поле боя с более молодыми напарниками, вы можете стать для них обузой. Но я думаю, что с увеличением числа игроков в возрасте появятся специальные выделенные серверы, и это перестанет быть проблемой».

По словам Мори, начинать играть следует как можно раньше, дабы впоследствии не иметь проблем с адаптацией к новым технологиям.

«Если вы играете в видеоигры, у вас не будет деменции», — подчеркивает пожилая геймерша.

Еще одно преимущество видеоигр, указывает Мори, состоит в том, что у них нет ограничений по возрасту, в отличие от спорта или моды: