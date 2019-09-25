Блоги
89-летняя японка завела канал на YouTube, на котором выкладывает свои летсплеи

89-летняя японка завела канал на YouTube, на котором выкладывает свои летсплеи

89-летняя японка завела канал на YouTube, на котором выкладывает свои летсплеи


89-летняя жительница Японии Хамако Мори играет в игры почти четыре десятка лет. Ее первой консолью была Cassette Vision, вышедшая в 1981 году. Затем у нее появилась Famicom, на которой она играла в The Legend of Zelda и Dragon Quest, после чего она взялась за игры на Super Nintendo и PlayStation. В настоящее время Мори играет на PS4.

Четыре года назад будущая летсплейщица, вдохновившись другими летсплейщиками, которых она смотрит на YouTube, создала собственный канал и начала выкладывать на нем свои прохождения. Сейчас у нее почти 30 тысяч подписчиков.

По словам японки, из жанров она предпочитает экшены и ролевые игры. Например, она играла в The Elder Scrolls 5: Skyrim, Dark Souls 3, Nier: Automata, Call of Duty: WW2, Monster Hunter: World, также за ее плечами — Days Gone и GTA V (любопытно, что в последней ей больше всего пришлись по душе «простота геймплея» и «сюжет для взрослых»).

Сейчас геймерша проходит Borderlands 3.

«Графика в современных играх невероятно красива. Я рада, что успела это застать», — указывает Мори, добавляя, что она с нетерпением ждет следующих частей TES и GTA.

«Бабушка», как она себя называет, рекомендует геймерам в возрасте чаще играть в одиночные игры, а не в мультиплеере:

«Когда вы находитесь на поле боя с более молодыми напарниками, вы можете стать для них обузой. Но я думаю, что с увеличением числа игроков в возрасте появятся специальные выделенные серверы, и это перестанет быть проблемой».

111

По словам Мори, начинать играть следует как можно раньше, дабы впоследствии не иметь проблем с адаптацией к новым технологиям.

«Если вы играете в видеоигры, у вас не будет деменции», — подчеркивает пожилая геймерша.

Еще одно преимущество видеоигр, указывает Мори, состоит в том, что у них нет ограничений по возрасту, в отличие от спорта или моды:

«Если вы увлекаетесь спортом или модой, то с возрастом эти хобби станут не для вас. А с видеоиграми не так. Даже когда вы становитесь старыми, вы можете продолжать играть в игры и получать от них удовольствие».

Примечательно, что сама Мори ранее занималась профессиональным плаванием, однако к 80 годам ей пришлось отказаться от занятий спортом по состоянию здоровья.

Источник: DTF

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить