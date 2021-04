Adidas представила две оригинальные пары кроссовок — в виде Полотенчика из «Южного парка» с меняющимися глазами и кастомизируемые Ultraboost DNA с кубиками Lego

Adidas представила сразу две оригинальные пары кроссовок: одна из них создана в сотрудничестве LEGO, а вторая — в первую очередь приглянется фанатам популярного сатирического мультсериала «Южный парк».

Новая версия беговых кроссовок Ultraboost DNA выделяется оригинальным кастомизированным дизайном — отличительные три полоски сделаны из настоящих пластиковых кубиков Lego. Модель называется Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates и на рынке США стоит 200 долларов. По бокам каждого кроссовка размещены прозрачные пластиковые вставки с пластинами Lego размерами 2х6 — как раз на три пластины Lego 2х2 в каждую из полос.

The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included.#adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n — LEGO (@LEGO_Group) April 7, 2021

В дизайне Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates есть и другие элементы от Lego, включая логотип на язычке и стилизованные под конструктор вставки на верхней части и подошве обуви. Внутренняя отделка тоже выполнена в фирменном желтом цвете Lego. И хотя обувь поставляется с набором кирпичиков основных цветов, при желании можно использовать любые и индивидуализировать внешний вид по своему вкусу.

Продажи Ultraboost DNA X Lego Plates стартовали на сайте Adidas 8 апреля в 17:00 по Киеву.

Вторая оригинальная пара кроссовок Adidas под названием Campus 80 «Towelie» выполнена в виде Полотенчика, знаменитого персонажа анимационного сериала «Южный парк». Ее создали специально ко всемирному Дню марихуаны 20 апреля.

Верхняя часть кроссовок изготовлена из махрового материала пурпурного цвета, похожего на тот, из которого сделан Полотенчик. На язычках расположены белые глаза персонажа — при попадании солнечных лучей они краснеют и на них проявляются характерные сосуды. Под язычками находятся выкроены небольшие потайные карманы и набиты стандартные фразы персонажа. На правом — I have no idea what’s going on («Я понятия не имею, что происходит»), а на левом — Don’t forget to bring a towel («Не забудьте взять с собой полотенце»). В комплекте с кроссовками два брелока с Полотенчиком — с обычными белыми глазами и «накуренными».

Сколько будут стоить стилизованные кроссовки Adidas с Полотенчиком, пока неизвестно.