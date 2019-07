Аэростат для раздачи интернета Loon провел в воздухе рекордные 223 дня

Стратостат с номером P-496 американской компании Loon, «дочки» холдинга Alphabet, установил рекорд продолжительности полета. Согласно сообщению компании, летательный аппарат, запущенный 18 ноября 2018 года из Пуэрто-Рико, провел в воздухе 223 дня; специалисты подобрали его 2 июля 2019 года в регионе Ика в Перу. Предыдущий рекорд стратостата Loon составлял 198 суток.

Как сообщается, за время своего пребывания в воздухе аппарат P-496 полностью облетел Землю, а также провел около 140 дней у побережья ЮАР, проверяя работу алгоритмов удержания позиции относительно земной поверхности. В общей сложности устройство преодолело свыше 180 тысяч километров.

Специалисты Loon объявили, что намерены проанализировать данные о полете P-496. Результаты анализа будут использованы при доработке ПО стратостатов, чтобы увеличить продолжительность их полета.

Отметим, что целью проекта Loon является создание коммуникационной сети на больших площадях в труднодоступных районах или во время стихийных бедствий при помощи передатчиков на стратостатах. При этом Loon не выступает провайдером, а оказывает услуги ретрансляции сигналов LTE местных мобильных операторов: известно, что один стратостат может покрыть сигналом площадь диаметром 80 км, а семь стратостатов способны передать сигнал от базовой станции конечному пользователю на расстояние 1000 км.

В 2017 году стратостаты использовались для восстановления связи в пострадавшем от стихии Пуэрто-Рико: по данным инженеров, при помощи устройств Loon, предоставленных компанией на безвозмездной основе, доступом к связи удалось обеспечить более ста тысяч жителей.

Since turning on service, #ProjectLoon has delivered basic internet connectivity to more than 100K people in Puerto Rico. https://t.co/s0zmFB9dRy

— The Team at X (@Theteamatx) 9 ноября 2017 г.