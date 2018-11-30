Аэротакси Volocopter испытают в роли летающей скорой помощи

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Германская некоммерческая организация экстренных служб ADAC Luftrettung начинает годичные испытания мультикоптеров Volocopter. Тестовые полеты будут проводиться в Баварии в пригородах Ансбаха и Динкельсбюля.

Как сообщается, данные летательные средства пройдут испытания «специфическими сценариями, характерными для эксплуатации авиационной техники в медицинских целях». В общей сложности расходы на тестовые полеты (включая разработку проектной документации, зарплату исследовательской группы и так далее) составят около 500 тысяч евро. Доклад о пригодности или непригодности Volocopter к использованию в качестве летающей скорой помощи планируется подготовить к концу 2019 года.

При этом на Volocopter в ADAC возлагают большие надежды. Руководство организации «видит высокий потенциал мультикоптеров как транспортного средства при проведении спасательных операций в труднодоступных районах» — и прогнозирует его широкое распространение по стране и миру.

Напоследок отметим, что летательный аппарат Volocopter, разработанный одноименной компанией, представляет собой пассажирский мультикоптер, оснащенный кольцевой рамой с 18 воздушными винтами, размещенной над корпусом. Масса пустого аэротакси составляет 290 килограммов. Аппарат может перевозить пассажиров или грузы массой до 160 килограммов на скорости до 70 км\ч. При максимальной загрузке дальность полета составляет 27 км. В качестве транспорта для экстренных служб аэротакси Volocopter будет испытано впервые.

Источник: N+1