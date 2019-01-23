Airbus планирует в отдаленном будущем разработать беспилотные пассажирские самолеты

По оценкам банка UBS, ежегодно на зарплаты пилотам авиакомпании тратят порядка $30 млрд. При этом нехватка специалистов усиливается с каждым годом: согласно прогнозу Boeing, к 2036 году авиакомпаниям по всему миру потребуется более 637 тысяч летчиков.

Пока большинство авиалиний не поддерживают тотальную автоматизацию. Однако ИИ-решениями уже заинтересовались создатели самолетов: в частности, компания Airbus объявила о намерении разработать систему управления с расчетом на одного пилота в кабине вместо обычных двух.

«Мы хотим создать ИИ-систему, которая освободит человека от рутинных задач», — рассказала технический директор Airbus Грация Виттадини.

Специалист полагает, что в будущем требования к профессии изменятся. Пилоты научатся работать в связке с искусственным интеллектом и смогут не только контролировать работу алгоритма, но и оперативно устранять последствия сбоя системы. Также сократится количество практических часов, необходимых для получения лицензии на управление самолетами.

В более отдаленной перспективе Airbus планирует разработать технологию полного автопилотирования. Как отмечает Wall Street Journal, назвать заявления Виттадини оторванными от реальности нельзя, поскольку благодаря развитию новых технологий, нивелирующих человеческий фактор, количество авиакатастроф в последние годы значительно сократилось: так, в 2017 году на 1 млн коммерческих рейсов пришлось менее трех крупных аварий — и ни одна из них не привела к катастрофе.

Вместе с тем, автономные самолеты пока не вызывают у людей доверия. Опрос UBS Group AG показал, что 63% людей не полетели бы на беспилотном лайнере. Даже с сокращением летного экипажа готовы мириться лишь 48%. Вдобавок, пока неясно, как авиакомпаниям удастся убедить регуляторов в безопасности беспилотных воздушных суден. По словам Виттадини, системы искусственного интеллекта трудно сертифицировать, особенно если принцип работы алгоритма сложно объяснить.

Источники: Bloomberg, hightech.plus