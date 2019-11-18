Airbus вознамерился разработать региональный пассажирский самолет с нулевым уровнем выбросов к 2030 году





Airbus разработает региональный 100-местный пассажирский самолет, который не будет производить вредных выбросов, к 2030 году. Об этом заявила Сандра Шэффер, глава проекта новых разработок Airbus ExO Alpha.

По ее словам, Airbus в настоящее время работает с рядом партнеров над созданием сразу множества «зеленых» решений: начиная от высокоэффективных гибридных двигателей и экологичного топлива и заканчивая улучшенной аэродинамикой. Вместе с тем, по оценке Шэффер, лишь малая авиация имеет все возможности стать экологически чистой на протяжении 2030-х годов за счет нынешних технологий — прежде всего, электродвигателей. Для больших самолетов существующего технологического развития недостаточно.

Bloomberg указывает, что для отрасли с десятилетними циклами разработки снижение выбросов CO 2 и, соответственно, вклада в глобальное потепление — крайне непростая задача. Между тем, отрасль испытывает все большее давление со стороны экологического движения: экопропаганда и осознание последствий глобального потепления привели к появлению нового феномена — «стыд полета», и некоторые люди — не только Грета Тунберг — стали по возможности отказываться от перелетов в пользу более экологичных вариантов путешествия.

В июне крупнейшие производители самолетов, включая Airbus и Boeing, договорились снизить общие выбросы углекислого газа отраслью вдвое к 2050 году. По утверждению Шэффер, единого решения по снижению выбросов CO 2 для отрасли не существует: предприятиям предстоит выработать целый набор мер и подходов, которые будут отличаться в зависимости от размера и предназначения самолета.

Источник: hightech.plus