Алгоритмы Facebook научатся эффективно распознавать стрельбу от первого лица





Компания Facebook объявила о намерении повысить качество работы алгоритмов обнаружения на видеороликах стрельбы от первого лица. С этой целью систему искусственного интеллекта натренируют на кадрах, полученных с нательных камер полицейских.

Как сообщается, в рамках партнерства с правоохранительными органами США и Великобритании Facebook бесплатно предоставит им камеры, а взамен получит записи с курсов обучения по обращению с огнестрельным оружием, которые затем задействует для обучения алгоритмов.

В конечном итоге, надеются в Facebook, ИИ сможет эффективнее выявлять эпизоды стрельбы от первого лица на видеоконтенте. Благодаря этому, как утверждается, соцсеть получит возможность не только предотвращать прямые эфиры террористов и удалять загружаемые пользователями ролики, содержащие насилие, более оперативно, но также сообщать о новых инцидентах правоохранительным органам как можно раньше.

«В результате террористам станет гораздо труднее «прославлять» свои атаки и продвигать токсические идеологии, стоящие за ними», — указывают в Facebook.