Amazon запатентовала металлические клетки для перемещения сотрудников по складским помещениям

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Amazon в 2016 году запатентовала металлические клетки для перевозки сотрудников по складам компании. Патент получил название «Система и метод транспортировки персонала в зоне активной работы».

Согласно задумке, передвижные металлические клетки должны защищать сотрудников компании, которые работают в складских помещениях, от всевозможных роботизированных устройств во время перемещения на большие расстояния. Например, такие клетки будут полезны при пересечении рабочей зоны, чтобы добраться до комнаты отдыха, или для починки неисправного робота.

«Я уверен, что клетка была разработана для безопасности работников. Кроме того, этот патент был опубликован несколько лет назад. Многие крупные компании подают странные заявки на патенты», — написал один из амбассадоров Amazon в Twitter.

Патент также прокомментировал старший вице-президент Amazon по операционной деятельности Дэйв Кларк.

«Иногда даже плохие идеи превращаются в патенты. Мы никогда не использовали эту технологию и не планируем. Мы разработали лучшее решение: маленькие жилеты, которые заставляют любые роботизированные устройства останавливаться, когда они подходят к человеку», — прокомментировал Кларк.

Sometimes even bad ideas get submitted for patents. This was never used and we have no plans for usage. We developed a far better solution which is a small vest associates can wear that cause all robotic drive units in their proximity to stop moving. — Dave Clark (@davehclark) September 8, 2018

Источники: hightech.fm, seattletimes