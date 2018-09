Amazon запатентовала металлические клетки для перемещения сотрудников по складским помещениям

Компания Amazon в 2016 году запатентовала металлические клетки для перевозки сотрудников по складам компании. Патент получил название «Система и метод транспортировки персонала в зоне активной работы».

Согласно задумке, передвижные металлические клетки должны защищать сотрудников компании, которые работают в складских помещениях, от всевозможных роботизированных устройств во время перемещения на большие расстояния. Например, такие клетки будут полезны при пересечении рабочей зоны, чтобы добраться до комнаты отдыха, или для починки неисправного робота.

Патент также прокомментировал старший вице-президент Amazon по операционной деятельности Дэйв Кларк.

Sometimes even bad ideas get submitted for patents. This was never used and we have no plans for usage. We developed a far better solution which is a small vest associates can wear that cause all robotic drive units in their proximity to stop moving.

