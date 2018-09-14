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Amazon запатентовала металлические клетки для перемещения сотрудников по складским помещениям
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Amazon запатентовала металлические клетки для перемещения сотрудников по складским помещениям

Amazon запатентовала металлические клетки для перемещения сотрудников по складским помещениям

Компания Amazon в 2016 году запатентовала металлические клетки для перевозки сотрудников по складам компании. Патент получил название «Система и метод транспортировки персонала в зоне активной работы».

Согласно задумке, передвижные металлические клетки должны защищать сотрудников компании, которые работают в складских помещениях, от всевозможных роботизированных устройств во время перемещения на большие расстояния. Например, такие клетки будут полезны при пересечении рабочей зоны, чтобы добраться до комнаты отдыха, или для починки неисправного робота.

«Я уверен, что клетка была разработана для безопасности работников. Кроме того, этот патент был опубликован несколько лет назад. Многие крупные компании подают странные заявки на патенты», — написал один из амбассадоров Amazon в Twitter.

Схематическое изображение клетки.

Патент также прокомментировал старший вице-президент Amazon по операционной деятельности Дэйв Кларк.

«Иногда даже плохие идеи превращаются в патенты. Мы никогда не использовали эту технологию и не планируем. Мы разработали лучшее решение: маленькие жилеты, которые заставляют любые роботизированные устройства останавливаться, когда они подходят к человеку», — прокомментировал Кларк.

Источники: hightech.fm, seattletimes

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