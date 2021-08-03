Американец удаленно переименовал плейлисты бывшей жены в Napster в обход судебного запрета — и получил условный срок





В современных реалиях музыкальные стриминговые сервисы запросто могут стать вектором харассмента — очередным примером тому может служить недавняя история с бывшими американскими супругами (и нет, речь не о Гейтсах).

Джейкоб Данн из Огайо в обход судебного приказа о запрете контактов (TPO) приставал к своей бывшей жене, используя общую учетную запись в сервисе Napster (конкурент Spotify, который раньше назывался Rhapsody) и удаленно меняя названия ее плейлистов. Запрет был выдан еще в 2018 года, а подробности дела изложены в свежем постановлении восьмого окружного апелляционного суда Огайо от 29 июля, где говорится, что Джейкоб Данн нарушил этот запрет. На ситуацию обратил внимание американский юрист Эрик Голдман в своем твиттере.

Согласно постановлению, обвиняемый Джейкоб Данн признался, что обращался к своей бывшей жене через совместный аккаунт Napster, к которому у него остался доступ.

Мужчина удаленно изменил название одного из плейлистов на «Я хочу, чтобы у нас все наладилось. А ты? Я готов на все», а другого на: «Я люблю тебя сильнее, чем когда-либо… А ты все еще любишь меня?».

Неясно, согласились ли они и дальше делиться аккаунтом после развода, или жена Данна просто не думала об аннулировании его доступа.

Джейкоб Данн заявил о нежелании оспаривать TPO, хотя позже он безуспешно пытался отозвать свое заявление и обжаловать его. На слушании дела о вынесении приговора Джейкоб Данн утверждал, что не понимал условий TPO, несмотря на явное согласие с ними заранее:

«К сожалению, я понял это на собственном горьком опыте», — цитирует подсудимого The Verge.

За нарушения судебного запрета суд приговорил Джейкоба Данна к условному сроку.

Как отмечает The Verge, это очередной пример того, как метаданные могут быть использованы для преследований за пределами основных социальных платформ. В июне 2021 года некоторые пользователи Spotify пожаловались на сталкеров — они отправляли им плейлисты с оскорбительными названиями и могли просматривать их сеансы прослушивания. Тогда они критиковали Spotify за то, что сервис не предусмотрел соответствующих мер защиты конфиденциальности и блокировки.