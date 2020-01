Американская астронавтка Кристина Кох побила рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания женщины в космосе

Американская астронавтка Кристина Кох установила новый рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания в космосе среди женщин. Как сообщает издание CNN, на 28 декабря американка провела на космической станции 289 дней — что на день больше предыдущего рекорда, установленного астронавткой Пегги Уитсон. При этом Кох еще не завершила свою работу на МКС.

Congrats to @Astro_Christina! 🎊Today she has achieved a huge milestone: she now holds the record for the longest continuous stay in space by a woman. 👩‍🚀 Thanks for all of the science you have helped us conduct during your mission so far. 🔬 pic.twitter.com/6ok1dCOsP8

— ISS Research (@ISS_Research) December 28, 2019