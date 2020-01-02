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Американская астронавтка Кристина Кох побила рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания женщины в космосе

Американская астронавтка Кристина Кох побила рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания женщины в космосе

Американская астронавтка Кристина Кох побила рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания женщины в космосе


Американская астронавтка Кристина Кох установила новый рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания в космосе среди женщин. Как сообщает издание CNN, на 28 декабря американка провела на космической станции 289 дней — что на день больше предыдущего рекорда, установленного астронавткой Пегги Уитсон. При этом Кох еще не завершила свою работу на МКС.

Отметим, что Кох прибыла на Международную космическую станцию 14 марта 2019 года. Согласно расписанию NASA, она пробудет в космосе до февраля 2020 — и, таким образом, лишь немного не дотянет до рекорда по пребыванию астронавтов NASA на МКС, который был установлен Скоттом Келли и составляет 340 дней. Обычно астронавты остаются на МКС в течение шести месяцев, указывает CNN.

По словам Кох, длительное пребывание на МКС — крайне полезная вещь для науки, позволяющая биологам и медикам наглядно видеть, как микрогравитация воздействует на человеческое тело, что крайне важно с учетом того, что человечество в не столь отдаленной перспективе собирается обосноваться на Луне, а затем — и на Марсе. Кроме того, астронавтка хочет, чтобы рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания в космосе среди женщин был вновь побит как можно скорее, поскольку это означает, что «мы продолжаем раздвигать границы». 

Источник: CNN

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