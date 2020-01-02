Американская астронавтка Кристина Кох побила рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания женщины в космосе





Американская астронавтка Кристина Кох установила новый рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания в космосе среди женщин. Как сообщает издание CNN, на 28 декабря американка провела на космической станции 289 дней — что на день больше предыдущего рекорда, установленного астронавткой Пегги Уитсон. При этом Кох еще не завершила свою работу на МКС.

Congrats to @Astro_Christina! 🎊Today she has achieved a huge milestone: she now holds the record for the longest continuous stay in space by a woman. 👩‍🚀 Thanks for all of the science you have helped us conduct during your mission so far. 🔬 pic.twitter.com/6ok1dCOsP8 — ISS Research (@ISS_Research) December 28, 2019

Отметим, что Кох прибыла на Международную космическую станцию 14 марта 2019 года. Согласно расписанию NASA, она пробудет в космосе до февраля 2020 — и, таким образом, лишь немного не дотянет до рекорда по пребыванию астронавтов NASA на МКС, который был установлен Скоттом Келли и составляет 340 дней. Обычно астронавты остаются на МКС в течение шести месяцев, указывает CNN.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По словам Кох, длительное пребывание на МКС — крайне полезная вещь для науки, позволяющая биологам и медикам наглядно видеть, как микрогравитация воздействует на человеческое тело, что крайне важно с учетом того, что человечество в не столь отдаленной перспективе собирается обосноваться на Луне, а затем — и на Марсе. Кроме того, астронавтка хочет, чтобы рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания в космосе среди женщин был вновь побит как можно скорее, поскольку это означает, что «мы продолжаем раздвигать границы».

Источник: CNN