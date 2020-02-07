Американские чиновники впервые позволили беспилотным авто ездить на дорогах общего пользования без боковых зеркал и лобового стекла





Американские транспортные власти впервые выдали беспилотному автомобилю исключение из федеральных стандартов по безопасности транспортных средств. Они разрешили компании Nuro тестировать на дорогах общего пользования беспилотный доставщик R2 без боковых зеркал, лобового стекла и отключаемой при езде вперед камеры заднего вида, сообщается в блоге Nuro. Ранее компании приходилось использовать эти элементы безопасности на предыдущем поколении доставщика, несмотря на то, что в нем в принципе нет места для водителя.

Отметим, что электрический беспилотный доставщик R1, предназначенный для доставки еды и товаров в городских условиях, стартап Nuro представил в 2018 году. В нем нет места для водителя и пассажиров, а вместо дверей установлено два люка для загрузки и выгрузки груза. Одно из его главных отличий от почти всех роботов-доставщиков заключается в том, что он имеет достаточно большой размер, сравнимый с микролитражными авто, и предназначен для езды по дорогам, а не по тротуарам. С одной стороны, это позволяет ему доставлять достаточно объемные посылки почти так же быстро, как и курьеры на автомобилях, но с другой — вынуждает разработчиков следовать ПДД и стандартам, регламентирующим конструкцию автомобиля.

Ранее Nuro специально ограничила скорость движения своего беспилотника 40 километрами в час, потому что это позволяет сертифицировать его по пункту федеральных стандартов по безопасности транспортных средств (FMVSS) для низкоскоростных автомобилей. Данный пункт снимает с разработчика значительную часть требований, но все же обязывает сохранять некоторые элементы безопасности. Часть из них в случае с беспилотником бесполезны: речь идет о зеркалах заднего вида, лобовом стекле и отключаемой при движении вперед камере заднего вида (данное требование позволяет убедиться в том, что картинка с камеры не будет отвлекать водителя). Как следствие, во время поездок по дорогам Nuro R1 был вынужден ездить с зеркалами, установленными рядом с корпусом без окон и дверей, а его задняя камера автоматически отключалась во время движения вперед, не позволяя агрегату «видеть» то, что происходит у него позади:

В прошлом году Nuro подала запрос в Министерство транспорта США (DOT) и Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), попросив чиновников официально освободить ее от необходимости соблюдать часть требований FMVSS для низкоскоростных транспортных средств при разработке новой модели R2. Теперь стало известно, что оба органа выдали такое разрешение, что стало первым подобным исключением для беспилотных автомобилей в истории США.

После получения разрешения Nuro официально представила R2 и раскрыла характеристики беспилотника. В целом новинка похожа на предыдущую версию, но в то же время она избавилась от зеркал, а также получила более закругленную переднюю панель с ударопоглощающей конструкцией вместо лобового стекла, предназначенной для защиты пешеходов при ДТП. Кроме того, разработчики на две трети увеличили объем грузовых отсеков, сохранив при этом прежние габариты устройства, а также добавили в них опциональное охлаждение и вполовину нарастили емкость бортового аккумулятора, благодаря чему транспортное средство на одной зарядке теперь может развозить посылки «на протяжении всего дня».

Напоследок отметим, что уникальное (на сегодняшний день) разрешение-исключение выдано на два года и позволяет компании тестировать дорогах на общего пользования до 5000 беспилотных доставщиков. Nuro заявила, что в ближайшие недели собирается начать тестирование первых беспилотников R2 в Хьюстоне, а кроме того, стартап планирует продолжить работу с американскими регуляторами транспортной сферы с целью выработки дополнительного свода регулирующих норм, который бы учитывал особенности беспилотных автомобилей, принципиально не предназначенных для перевозки людей.

Источник: N+1