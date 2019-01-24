Американские специалисты разработали программу, осуществляющую факт-чекинг заявлений политиков в реальном времени
Специалисты Университета Дьюка (США) разработали технологию проверки фактов, работающую в режиме реального времени — например, во время телеинтервью. Прогнозируется, что если хоть один телеканал рискнет ею воспользоваться, президентские выборы изменятся навсегда.
Как сообщается, приложение существует в онлайн- и ТВ-версиях. Телевизионная, пока еще недоработанная, подключена к базам данных Politifact, Factcheck.org и The Washington Post и способна указывать на ложные или вводящие в заблуждение утверждения.
Например, программа отреагировала бы на заявление президента Дональда Трампа о том, что 90% героина, убивающего американских граждан, якобы еженедельно бесконтрольно провозится через южную границу (так он обосновывает строительство стены на границе с Мексикой). Система пояснила бы, что большая часть наркотиков в действительности поступает через легальные пункты ввоза, и появление стены не изменит ситуацию.
Специалисты обещают, что финальная версия программы появится уже в ближайшее время. Она будет полностью автоматизирована — система будет реагировать на определенные слова, произносимые политиками, и выводить всплывающие пояснения, в которых она либо укажет на то, что утверждение ложно, либо даст ссылку на сайт, где можно получить больше информации. При этом на проверку фактов у алгоритмов уходит всего одна минута, поэтому если телеканалы согласятся запускать дебаты в эфир с минимальным «запозданием», то факт-чекинг будет появляться на экране одновременно с произнесенным сомнительным утверждением.
В октябре профессор Билл Адейр, принимавший участие в разработке программы, протестировал систему на фокус-группе. Технология имела большой успех.
«Людям крайне понравилась проверка фактов на экранах, — говорит ученый. — На технологию существует большой спрос, и я думаю, что телеканалы в конце концов поймут ее ценность».
Вместе с тем, на данный момент еще ни одно медиа не заинтересовалось инновационной технологией факт-чекинга. СМИ ведут себя осторожно, боясь и технических сложностей, и риска показаться необъективным. Кроме того, владельцы не хотят, чтобы какая-то третья сторона показывала на экранах то, что они не могут контролировать. И это несмотря на то, что ведущие телеканалы детально разбирают выступления политиков постфактум.
Впрочем, телевизионные компании можно понять: если на экранах зрителей появится неверная информация, преподнесенная алгоритмами, дело может кончиться скандалом и катастрофой. Тем более что политики зачастую преподносят информацию так, чтобы их нельзя было поймать на прямом искажении фактов.
Источники: Phys.org, hightech.plus