Американские специалисты разработали программу, осуществляющую факт-чекинг заявлений политиков в реальном времени

Специалисты Университета Дьюка (США) разработали технологию проверки фактов, работающую в режиме реального времени — например, во время телеинтервью. Прогнозируется, что если хоть один телеканал рискнет ею воспользоваться, президентские выборы изменятся навсегда.

Как сообщается, приложение существует в онлайн- и ТВ-версиях. Телевизионная, пока еще недоработанная, подключена к базам данных Politifact, Factcheck.org и The Washington Post и способна указывать на ложные или вводящие в заблуждение утверждения.

Например, программа отреагировала бы на заявление президента Дональда Трампа о том, что 90% героина, убивающего американских граждан, якобы еженедельно бесконтрольно провозится через южную границу (так он обосновывает строительство стены на границе с Мексикой). Система пояснила бы, что большая часть наркотиков в действительности поступает через легальные пункты ввоза, и появление стены не изменит ситуацию.

Специалисты обещают, что финальная версия программы появится уже в ближайшее время. Она будет полностью автоматизирована — система будет реагировать на определенные слова, произносимые политиками, и выводить всплывающие пояснения, в которых она либо укажет на то, что утверждение ложно, либо даст ссылку на сайт, где можно получить больше информации. При этом на проверку фактов у алгоритмов уходит всего одна минута, поэтому если телеканалы согласятся запускать дебаты в эфир с минимальным «запозданием», то факт-чекинг будет появляться на экране одновременно с произнесенным сомнительным утверждением.

В октябре профессор Билл Адейр, принимавший участие в разработке программы, протестировал систему на фокус-группе. Технология имела большой успех.