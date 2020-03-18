Американские ученые пришли к выводу, что мистер Пьюти действительно заслужил грант от Министерства дурацких походок





Американские ученые детально рассмотрели походки министра и мистера Пьюти из скетча британской комик-группы «Монти Пайтон» «Министерство дурацких походок» и, сравнив их с нормальной человеческой походкой, пришли к выводу, что походка мистера Пьюти действительно достаточно дурацкая для того, чтобы он мог получить грант на ее развитие от министерства, говорится в статье, опубликованной в журнале Gait & Posture.

Отметим, что «Министерство дурацких походок» (также распространен перевод «Министерство глупых походок») — один из самых известных комедийных скетчей не только в «Летающем цирке Монти Пайтона», но и во всей классической британской комедии. Он рассказывает о выдуманном британском министерстве, которое занимается развитием дурацких походок. По своей сути скетч — сатирический: в нем авторы высмеивают бюрократизм, а также то, что правительства нередко тратят деньги на ерунду.

По сюжету скетча, к мистеру Тибегу, министру дурацких походок (его роль играет Джон Клиз), приходит мистер Пьюти (Майкл Палин), который показывает «разработанную» им новую дурацкую походку и запрашивает грант на ее развитие. Чиновника демонстрация, увы, не впечатляет: по его словам, представленная походка недостаточно дурацкая («Ваша левая нога совсем не дурацкая, а правая едва делает полоборота в воздухе каждый следующий шаг!»). В доказательство своей позиции Тибег демонстрирует как свою походку, так и несколько примеров на видео. Вместе с тем, несмотря на высказанную критику, мысленно министр, по всей видимости, все же признал в представленной походке некий потенциал — а потому в конечном итоге таки соглашается выдать мистеру Пьюти грант.

Однако действительно ли походка мистера Пьюти заслуживала финансирование? Не ошибся ли министр, когда, за неимением каких-либо объективных критериев, оценивал ее на глаз? Дать ответ на эти вопросы постарались Эрин Батлер и Натаниэль Домини из Дартмутского колледжа. При помощи коммерчески доступной программы для анализа движений на видео ученые оценили как походки мистера Пьюти и мистера Тибега, так и обычную (не дурацкую) походку людей и, выбрав в качестве основного параметра для сравнения сгиб колен ходящих в сагиттальной плоскости (той, что делит тело на правую и левую часть), выделили из этих данных одну объективную переменную — показатель вариативности походки (Gait Variable Score), которая выражается в среднеквадратичном отклонении дурацкой походки по сравнению с обычной.

Выяснилось, что походка мистера Тибега в действительности более дурацкая, чем походка мистера Пьюти: коэффициент у министра, в зависимости от походки (всего их рассматривалось две), равнялся 33,6 и 23,3, а у Пьюти — 16,3. Походка министра, таким образом, в 4,7-6,7 раза более дурацкая, чем обычная, а походка запросившего грант мистера Пьюти — в 3,3 раза.

На основании этого Батлер и Домини заключают, что, несмотря на то, что Тибег в действительности мог посчитать походку Пьюти «недостаточно дурацкой» по сравнению со своей, она все еще остается достаточно дурацкой — а следовательно, перспективной и действительно заслуживающей грант на развитие.

В выводе исследования ученые подчеркивают, что их изыскание, несмотря на кажущуюся на первый взгляд несерьезность, в действительности позволяет взглянуть на скетч о Министерстве дурацких походок не только как на сатиру о бюрократии, но и как на гиперболизацию идеальной грантовой системы, а также — как на высмеивание современной «неэффективной» грантовой системы в Соединенных Штатах, в особенности — той, что сложилась в американской сфере медицины. Авторы работы указывают, что подача заявки на федеральный грант на проведение медицинского исследования в США в настоящее время требует письменного обоснования на полторы сотни страниц, а также созыва специальной комиссии, что делает процедуру весьма затратной в плане времени. Разумеется, исследователи не призывают упростить ее до такой степени, как показано в скетче — когда заявки рассматриваются одним человеком в течение нескольких минут, однако утверждают, что систему есть куда упрощать без ущерба для ее качественной составляющей.

«Если бы процесс подачи и рассмотрения заявок на гранты был менее требовательным и проходил более оперативно, исследователи могли бы начинать работу над своими проектами гораздо раньше, что ускорило бы проведение исследований. Кроме того, держатели грантовых фондов благодаря этому могли бы экономить время своих сотрудников, а вместе с ним — и свои деньги. Сэкономленные средства можно было бы направить на дополнительное финансирование исследований», — поясняют ученые, приводя в качестве примера опыт Австралии: «В 2013 году Национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии ввел упрощенную схему рассмотрения грантовых заявок и с тех пор, согласно имеющимся расчетам, экономит до 4,9 млн австралийских долларов в год».

Источник: N+1