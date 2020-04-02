Анонсирован велосипед со складными колесами Tuck Bike. В сложенном виде его можно везти за собой, как кравчучку





Обычно чем компактнее складывается велосипед, тем меньше и непрактичнее у него колеса и тем нелепее выглядит его рама. Британский инженер, проживающий в настоящее время в калифорнийском Окленде, решил не идти на компромиссы и разработал проект особо ничем не примечательного на первый взгляд полноразмерного велосипеда под названием Tuck Bike, у которого весьма компактно складывается не только рама, но и выполненные из углеродного волокна колеса класса 700C с безвоздушными шинами из пенистого материала, устойчивого к проколам. Автор изобретения — Алекс Анимашон, бывший проектировщик Jaguar Land Rover и Mobius Motors. Созданный им прототип легко складывается и разбирается за две минуты, сообщает New Atlas.

«Чтобы понять принцип складывания колес, реализованный в Tuck Bike, представьте пиццу, разрезанную на три куска, — поясняет Анимашон. — Чтобы сложить часть колеса, нужно взяться за нее, выдвинуть ее вбок и наложить на другую. Повторите процедуру еще раз — и у вас будет три куска, лежащих компактной стопкой. В разложенном же виде секторы колеса надежно фиксируются как при помощи простого механизма блокировки, находящегося во втулке, так и посредством расположенных на каждом из стыков частей обода специальных зажимов, вручную затягиваемых при сборке».

Примечательно, что в сложенном виде велосипед можно везти за собой, как кравчучку — для этого на его корпусе предусмотрены дополнительные маленькие колесики. Или нести в руках — правда, весит байк 14 кг, что весьма прилично. Также Tuck Bike можно переносить в дорожной сумке средних размеров, ведь в сложенном виде габариты двухколесного средства перемещения не превышают 61х83х37 см.

Среди других особенностей инновационного велосипеда — способность поддерживать равновесие, будучи размещенным вертикально в сложенном виде, а также относительная нетребовательность ко вместительности места хранения — собранный байк без проблем помещается в багажнике автомобиля или под рабочим столом. В остальном новинка является вполне обычным велосипедом: никаких «хайтек-наворотов» в ней не предусмотрено.

По словам разработчика, Tuck Bike найдут полезным, прежде всего, жители городов и пригородов, добирающиеся на работу на велосипеде — особенно те, которым приходится по дороге еще и подъезжать на общественном транспорте, например, метро или электричке: указывается, что таким путешественникам складная компактная конструкция, которую в сложенном виде не нужно придерживать и можно везти за собой на колесиках, существенно облегчит пребывание в заполненном вагоне и перемещение по людной станции.

В настоящее время Tuck Bike находится на стадии дорабатываемого концепта, завершить который планируется к сентябрю. Когда байк будет готов, Анимашон собирается запустить краудфандинговую кампанию на Kickstarter, в рамках которой планирует собрать средства на производство складного велосипеда. По предварительным расчетам инженера, приблизительная стоимость Tuck Bike составит от $1600 до $2500.

«Tuck Bike — именно тот ожидаемый многими складной байк, ездить на котором не стыдно», — лаконично описывает свой проект британский разработчик.

Источник: hightech.plus