Аппарат Lightsail 2 прислал первые фотографии с орбиты

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Космический парусник LightSail 2, недавно доставленный на околоземную орбиту ракетой Falcon Heavy, успешно развернул радиоантенну и свои солнечные панели, установил связь с Землей, а также активировал систему ориентации и даже получил несколько первых снимков при помощи камер с объективом типа «Рыбий глаз» (угол поля зрения — 180°), установленных на солнечных панелях аппарата. Об этом сообщается на сайте Планетарного общества — американской некоммерческой организации, разработавшей и запустившей экспериментальное устройство.

На одном из присланных снимков запечатлены полумесяц Земли, Солнце и блики от его света на объективе, на другом — полумесяц Земли, блики и обрывки привязей, удерживавших солнечные панели до их раскрытия.

Помимо этого, исследователи опубликовали несколько фотографий в низком разрешении, сделанных еще до развертывания солнечных панелей, демонстрирующих внутренне убранство аппарата.

Напоследок отметим, что развертывание паруса — который, к слову, будет виден невооруженным глазом для наблюдателя с Земли — состоится «не раньше» 8 июля. Следить за местоположением аппарата, чтобы застать момент его полета над вами, можно через LightSail 2 Mission Control, где в реальном времени публикуется различная информация о состоянии агрегата.

Источник: N+1