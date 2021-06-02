Apple TV стало доступно на приставках NVIDIA SHIELD

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Как раз к выходу продолжения сериала «Теда Лассо» (второй сезон выйдет 23 июля).

1 июня Apple в очередной раз расширила список поддерживаемых платформ ПО Apple TV — приложение стало доступно на ТВ-приставках NVIDIA SHIELD.

Приложение Apple TV открывает доступ к подпискам на телеканалы, покупке и прокату фильмов и сериалов. Но самой видной частью ПО, конечно же, является Apple TV+ — онлайн-кинотеатр Apple, где эксклюзивно выходят сериалы вроде «Утреннего шоу» и «Теда Лассо», а также фильмы вроде «Грейхаунда» с Томом Хэнксом.

На сегодняшний день Apple TV+ доступен на самых разных устройствах, от медиаплееров Fire TV и Google Chromecast до телевизоров Vizio, Sony, Samsung и LG. На новых приставках PlayStation и Xbox стриминговый сервис тоже доступен. Если кому интересно, полный список поддерживаемых устройств есть на сайте Apple.

На NVIDIA SHIELD подписчики Apple TV+ смогут воспроизводить контент в разрешении вплоть до 4K — с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Как раз в прошлом году разработчики одной из самых популярных приставок на Android TV реализовали более продвинутый ИИ-апскейлинг до 4K. Голосовое управление с помощью Google Assistant тоже поддерживается.