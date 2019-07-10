Армия США намерена закупить 38 беспилотников MQ-8C

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Командование ВМС США объявило начальную операционную готовность для беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout, то есть приняло машину на вооружение. Как пишет Flightglobal, теперь военные могут начать полноценное использование БПЛА при выполнении боевых задач, а также в учениях. Планируется, что первый дальний поход на корабле MQ-8C совершит в 2021 финансовом году (начнется 1 октября 2020 года).

Отметим, что разработка MQ-8C, предназначенного для выполнения разведывательной деятельности, а также наведения сухопутных, воздушных и морских средств поражения, велась американской компанией Northrop Grumman с начала 2010-х годов. Первый полет аппарат совершил в 2013 году.

Беспилотник конструктивно основан на многоцелевом вертолете Bell 407, на который вместо кресел и традиционных бортовых систем установили системы дистанционного и автономного управления, разведывательную аппаратуру, включая радиолокационное оборудование и видеокамеры, и дополнительные топливные баки. Машина способна находиться в воздухе до 12 часов, а дальность ее полета составляет 278 километров.

В рамках программы разработки и испытаний MQ-8C провел в воздухе более 1500 часов, совершив около 700 полетов. Всего военные намерены закупить 38 беспилотников. MQ-8C Fire Scout будет дислоцироваться на борту кораблей прибрежной зоны.