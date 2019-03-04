Армия США планирует оснастить танки автономным прицеливанием

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Американские военные намерены разработать для танков систему «автономного прицеливания и уничтожения», получившую поэтическое название Atlas (Advanced Targeting and Lethality Automated System).

Предполагается, что оборудованные ею боевые машины смогут использовать алгоритмы компьютерного зрения для автоматического поиска и распознавания целей. При этом финальное решение об открытии огня останется за человеком, как и положено по закону (военное право США предусматривает обязательный человеческий контроль).

Согласно задумке, автономная система прицеливания позволит «выбирать, оценивать и поражать цели как минимум в три раза быстрее», чем сегодня это делают люди в ручном режиме. Также ей предстоит свести к минимуму число жертв среди гражданского населения, снизить вероятность открытия огня по своим, обеспечив тыловую безопасность американских солдат на поле боя, и сделать стрельбу более эффективной.

По словам эксперта в области технологий защиты в сфере национальной безопасности Пола Шарре, к которому за комментарием обратилось издание Quartz, проект Atlas станет первым этапом использования подобных автономных систем в составе наземной боевой техники (на сегодняшний день автономные системы используются, как правило, в противоракетной обороне).

«Задача Atlas — максимизировать операторам боевых машин время на принятие окончательного решения и в то же время минимизировать время, необходимое для подготовки к началу ведения огня. Экономия времени на поле боя крайне важна, поскольку решения в бою должны приниматься практически мгновенно: если вы находитесь в танке и видите врага, то и он, вероятнее всего, видит вас. А так как зона поражения у двух сторон практически одинаковая, вопрос скорости реагирования приобретает критическое значение», — отметил специалист.

Источник: HeuroHive