Австралийские исследователи разработали алгоритм, способный по кашлю пациента с достаточно высокой точностью диагностировать заболевание дыхательных путей

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Австралийские исследователи из Квинслендского университета разработали приложение для смартфона, которое просто и быстро диагностирует респираторные заболевания у людей.

Как сообщается, для постановки диагноза программа записывает кашель пользователя и анализирует его характерные особенности, например, определяет, каким является кашель — влажным, сухим, хриплым, звонким, свистящим или лающим. Авторы указывают, что нередко симптомы респираторных заболеваний трудно различать даже опытным медикам. С помощью новой технологии на основе машинного обучения субъективное мнение врача можно будет перепроверить или уточнить.

По словам разработчиков, по кашлю алгоритм способен определить наличие астмы, пневмонии, бронхиолита, крупа, заболеваний нижних дыхательный путей, а также хронической обструктивной болезни легких. При этом пациенты дополнительно могут зафиксировать в приложении и другие симптомы — это сделает постановку диагноза еще более точной.

Эффективность технологии была проверена в клинических исследованиях с участием 585 детей в возрасте от 29 дней до 12 лет — ее точность, которую определили после сравнения результатов с диагнозом педиатра, составила от 81% до 97%.

Авторы рассчитывают, что в первую очередь метод поможет людям с ограниченным доступом к медицинской помощи, а также тем, кто отдает предпочтение телемедицине.

«Респираторные заболевания являются третьей причиной смертности в мире, и доступная точная диагностика может оказать огромное влияние на здоровье населения и экономику», — заявил автор Уданте Абейратне, основавший для будущей коммерциализации решения компанию ResApp.

О том, когда приложением смогут воспользоваться все желающие, ученые не сообщили.

Источник: hightech.plus