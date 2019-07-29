Австралийские ученые изучат корреляцию между личностными особенностями человека и данными акселерометра его смартфона





Современные мобильные телефоны накапливают тревожно большое количество информации о своих владельцах. Причем речь идет не только о списке контактов или журнале перемещений. Как обнаружили исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета, ключевые параметры личности человека можно вычислить на основе данных акселерометра его смартфона.

Акселерометры записывают и хранят информацию о любых перемещениях смартфонов, отмечает Engadget. Ее анализ позволяет узнать, какие расстояния преодолевает человек в день и с какой скоростью и когда перемещается, а также как часто берет в руки телефон, чтобы проверить, например, уведомления.

Авторы работы обнаружили, что эти показатели коррелируют с пятью важнейшими характеристиками личности. Так, «доброжелательные» люди чаще всего имеют случайные паттерны активности и постоянно куда-то ходят в выходные и по вечерам, в то время как у интровертов паттерны активности по вечерам одинаковы. Женщины с повышенным нейротизмом регулярно проверяют уведомления, в то время как мужчины с такой же чертой характера, напротив, делают это редко. А изобретательные и любознательные люди реже других совершают и получают телефонные звонки.

По мнению ученых, данное открытие поможет сделать подбор рекомендаций в социальных сетях и на сайтах знакомств точнее, а также позволит эффективнее таргетировать рекламу.

Впрочем, у исследования есть два серьезных недостатка. Во-первых, это малая выборка из 52 добровольцев. Во-вторых, чтобы определить параметры личности человека, ученые использовали опросники — а, как известно, люди в целом дают неточные ответы касательно самих себя. Чтобы подтвердить свои выводы, команда намерена в будущем повторить исследование в большем масштабе и с более надежным дизайном.

Источник: hightech.plus