Австрийские инженеры предложили использовать грузовые канатные дороги для запасания энергии на долгие сроки





Аккумуляторы быстро дешевеют и уже скоро смогут повсеместно восполнять потребности кратковременного хранения энергии для повседневных нужд. Однако долгосрочное хранение пока не имеет универсального экономически выгодного решения. Гидроаккумулирующие хранилища, способные запасать энергию на долгое время, подходят только для масштабных проектов мощностью от 50 МВт и более. Для регионов, где спрос на хранение энергии обычно менее 20 МВт и где запасенная энергия будет использоваться только в определенные месяцы или сезоны — например, небольших островов или отдаленных районов, — такие проекты нерентабельны.

Специалисты Международного института прикладного системного анализа (Австрия) разработали технологию, которая, как ожидается, позволит удовлетворить спрос на среднесрочное хранение энергии.

Они предлагают строить грузовые канатные дороги на краю отвесных скал, там, где есть достаточный запас песка или гравия. Когда энергии предостаточно, электромотор поднимает емкости с песком наверх. Когда ее не хватает, груз спускают обратно, вырабатывая электричество, пишет Science Daily.

Преимущество разработки австрийских ученых состоит в том, что песок — дешевый и доступный материал, и он не испаряется, как вода, так что, во-первых, его всегда можно использовать повторно, а во-вторых, потенциальная энергия не будет теряться — что особенно важно для засушливых регионов.

Кроме того, разница в высоте обычных гидрохранилищ ограничена 1200 метрами, тогда как проект «горного энергохранилища» (Mountain Gravity Energy Storage, MGES) может работать с разницей в 5000 метров и более, благодаря чему горные и скалистые регионы, такие как Гималаи, Альпы, Гавайи, Мадейра или Скалистые горы, становятся пригодными для размещения таких станций.

В качестве примера инженеры составили энергетический план для гавайского острова Молокаи, обладающего самыми высокими клифами в мире. Согласно теоретическим расчетам исследователей, его энергетические потребности уже сегодня можно покрывать чистой энергией ветра и солнца, сглаживая ежедневные пики потребления и провалы в генерации при помощи традиционных аккумуляторов и используя MGES для среднесрочного запасания большого количества энергии для ее дальнейшего постепенного расходования в сезоны, когда мощностей ВИЭ становится недостаточно.

«Важно отметить, что технология MGES не заменяет современные методы хранения энергии, а открывает новые пути ее запасания», — пояснил Юлиан Хунт, ведущий автор разработки.

Источник: hightech.plus