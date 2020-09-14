BBC выложил трейлер 29-го сезона автошоу Top Gear и показал, как снимают зрителей в условиях коронавируса





Несмотря на то, что предыдущий 28-й сезон бесконечного автошоу Top Gear вышел зимой текущего года, британская компания BBC объявила о скором выходе следующего по счету сезона. И так как съемки пришлись на разгар пандемии коронавируса, создателям проекта пришлось придумать новый формат взаимодействия с публикой.

Для тех, кто не знаком с автошоу Top Gear — помимо сюжетов об отдельных автомобилях (с одним автором-ведущим) и сюжетах-сравнениях-путешествиях (вся троица ведущих) в шоу также присутствуют сцены из студии, в которых традиционно присутствуют зрители. Публика реагирует на самые интересные сообщения и удачные шутки ведущих (хотя последних в последнее время все меньше), что создает особую атмосферу.

Очевидно, что собрать толпу в тесном закрытом помещении удастся нескоро, поэтому продюсеры Top Gear придумали гениальный ход с форматом автокинотеатра. Счастливчики, которым удалось получить приглашение на съемки, приезжают вместе с друзьями или семьей на собственных автомобилях. Но только вместо того, чтобы оставить их на парковке, зрители въезжают на автомобилях на поле со сценой, откуда и наблюдают за шоу. Таким образом команде Top Gear удалось соблюсти карантинные ограничения по дистанции между зрителями и подчеркнуть автомобильную направленность шоу.

В BBC пока не объявили дату выхода 29-го сезона автошоу Top Gear, но пообещали, что это произойдет в самом ближайшем будущем.

Напомним, что после скандального ухода Кларксона, Мэя и Хаммонда в 2015 году, Мэтт ЛеБлан стал одним из шести соведущих Top Gear вместе с Крисом Эвансом, Крисом Харрисом, Рори Ридом, Сабиной Шмиц и Эдди Джорданом. После первого сезона из-за катастрофического сокращения аудитории из шоу ушел Крис Эванс, а спустя пару лет — и Мэтт ЛеБлан с Рори Ридом, что заставило создателей шоу перезапустить проект с новыми ведущими. В итоге в 2019 году вышло сразу два сезона Top Gear — прощальный для Мэтта ЛеБлана 26-ой (17 февраля) и дебютный для нового состава ведущих в лице Падди Макгиннесса, Эндрю Флинтоффа и Криса Харриса 27-ой (16 июня).

Источник: BBC