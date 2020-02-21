Bell Helicopter разработала электрическую систему рулевых винтов для вертолетов





Американская компания Bell Helicopter объявила о разработке электрической системы рулевых винтов и компенсации реактивного момента для вертолетов. Как пишет Vertical, инновационное решение, получившее название EDAT (electrically distributed anti-torque, электрическая распределенная система противовращения), проходит испытания на модифицированном многоцелевом вертолете Bell 429 в Мирабеле в канадском Квебеке с мая 2019 года. В общей сложности переделанный летательный аппарат уже налетал 25 часов.

В основе EDAT лежат четыре небольших ротора закрытого типа, устанавливаемые в хвостовой части вертолета вместо традиционного рулевого винта. Каждый из них приводится в движение собственным электромотором, а потому их частота вращения регулируется независимо. Моторы системы, в свою очередь, запитываются от электрогенераторов, приводимых в движение турбинными двигателями.

Примечательно, что новация не потребовала переделки интерфейса управления Bell 429: управление рысканием производится теми же педалями, что и при обычном рулевом винте. В то же время, команды до новой системы передаются не с помощью механических соединений, а с помощью ЭДСУ. В остальном вертолет не подвергался каким-либо изменениям.

В компании утверждают, что их электрическая система компенсации реактивного момента несущего винта достаточно надежна и способна позволить пилоту безопасно посадить летательный аппарат даже при выходе из строя трех из четырех роторов (для сравнения, поломка традиционного рулевого винта в большинстве случаев приводит к неуправляемому падению вертолета). Среди других преимуществ разработки называется то, что электрическая силовая установка обходится гораздо дешевле в обслуживании, поскольку состоит из меньшего числа механических компонентов; также она энергоэффективнее и экологичнее, даже будучи запитанной от топливных источников питания (например, электромоторам EDAT не требуется находиться во включенном состоянии, когда вертолет находится на земле, благодаря чему экономится топливо и уменьшаются выбросы). Помимо этого, электродвигатели меньше шумят в работе.

В настоящее время система EDAT имеет статус экспериментальной. Разработчики рассчитывают, что ее серийный вариант будет масштабируемым и его можно будет устанавливать вместо традиционного рулевого винта на вертолеты разных типов. Другие подробности о системе Bell Helicopter пока не раскрывает, указывается лишь, что компания в ближайшее время продолжит тестировать и дорабатывать решение.

Источник: N+1