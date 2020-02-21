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Bell Helicopter разработала электрическую систему рулевых винтов для вертолетов

Bell Helicopter разработала электрическую систему рулевых винтов для вертолетов

Bell Helicopter разработала электрическую систему рулевых винтов для вертолетов


Американская компания Bell Helicopter объявила о разработке электрической системы рулевых винтов и компенсации реактивного момента для вертолетов. Как пишет Vertical, инновационное решение, получившее название EDAT (electrically distributed anti-torque, электрическая распределенная система противовращения), проходит испытания на модифицированном многоцелевом вертолете Bell 429 в Мирабеле в канадском Квебеке с мая 2019 года. В общей сложности переделанный летательный аппарат уже налетал 25 часов.

В основе EDAT лежат четыре небольших ротора закрытого типа, устанавливаемые в хвостовой части вертолета вместо традиционного рулевого винта. Каждый из них приводится в движение собственным электромотором, а потому их частота вращения регулируется независимо. Моторы системы, в свою очередь, запитываются от электрогенераторов, приводимых в движение турбинными двигателями.

Примечательно, что новация не потребовала переделки интерфейса управления Bell 429: управление рысканием производится теми же педалями, что и при обычном рулевом винте. В то же время, команды до новой системы передаются не с помощью механических соединений, а с помощью ЭДСУ. В остальном вертолет не подвергался каким-либо изменениям.

В компании утверждают, что их электрическая система компенсации реактивного момента несущего винта достаточно надежна и способна позволить пилоту безопасно посадить летательный аппарат даже при выходе из строя трех из четырех роторов (для сравнения, поломка традиционного рулевого винта в большинстве случаев приводит к неуправляемому падению вертолета). Среди других преимуществ разработки называется то, что электрическая силовая установка обходится гораздо дешевле в обслуживании, поскольку состоит из меньшего числа механических компонентов; также она энергоэффективнее и экологичнее, даже будучи запитанной от топливных источников питания (например, электромоторам EDAT не требуется находиться во включенном состоянии, когда вертолет находится на земле, благодаря чему экономится топливо и уменьшаются выбросы). Помимо этого, электродвигатели меньше шумят в работе.

В настоящее время система EDAT имеет статус экспериментальной. Разработчики рассчитывают, что ее серийный вариант будет масштабируемым и его можно будет устанавливать вместо традиционного рулевого винта на вертолеты разных типов. Другие подробности о системе Bell Helicopter пока не раскрывает, указывается лишь, что компания в ближайшее время продолжит тестировать и дорабатывать решение.

Источник: N+1

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