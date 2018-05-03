Билл Гейтс заинтересовался разработкой универсальной вакцины против гриппа

Как предполагается, будущая вакцина должна будет регулировать и сезонную заболеваемость, и возможные пандемии гриппа. В проект-победитель благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс инвестирует до 12 миллионов долларов. Подробное описание требований к проектам доступно на сайте фонда.

Отметим, что конкурс приурочен к столетию пандемии испанского гриппа, жертвами которой стали до 100 миллионов человек во всем мире. Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемии гриппа ежегодно приводят к смерти от 290 до 650 тысяч человек.

Представители фонда надеются, что в состязании примут участие авторы проектов междисциплинарных исследований. Организаторы конкурса считают, что самые перспективные результаты позволит получить совместная работа специалистов из разных областей: вычислительной и системной биологии, вирусологии, иммунологии, разработки искусственного интеллекта. Одна из главных целей соревнования — поиск нестандартных подходов к созданию новых вакцин. Предпочтение отдадут подходам, которые помогут получить сравнительно недорогие и «долгоиграющие» препараты, сохраняющие эффективность как минимум три года подряд — сейчас новые вакцины против сезонных эпидемий приходится разрабатывать каждый год.

Наиболее перспективные проекты (их может быть несколько) получат от 250 тысяч до двух миллионов долларов на пилотные исследования. Если работа принесет важные научные результаты, которые подтвердятся, например, в исследованиях на животных, авторам проекта достанется основной грант размером до 10 миллионов долларов. Его ученые смогут потратить на клинические исследования препаратов с участием больших групп пациентов. Организаторы ожидают, что первые клинические исследования новых вакцин могут начаться уже в 2021 году.

Источник: Naked Science