Blizzard покинул еще один ее сооснователь — Фрэнк Пирс





Еще один соучредитель Blizzard объявил об уходе из компании — Фрэнк Пирс покинет студию спустя 28 лет работы в ней и всего через четыре месяца после того, как из нее ушел Майкл Морхейм, другой ее сооснователь.

Пирс не рассказал о дальнейших планах, но указал, что намерен уделить внимание тем частям своей жизни, на которые раньше не хватало времени: в частности, игродел планирует проводить больше времени на свежем воздухе и научиться играть на музыкальном инструменте.

«Мое путешествие в качестве части сообщества Blizzard началось более 28 лет назад. Аллен Адам предложил мне присоединиться к нему и Майку Морхейму на пути к их мечте. Видеоигры были страстью, которую мы разделяли, и с самого начала компания была построена на принципах добродетели: мы делали игры, в которые сами бы хотели играть, и просто надеялись на то, что в мире найдутся люди со схожими вкусами. Оглядываясь сегодня назад, я понимаю, что мне невероятно повезло стать частью Blizzard. Я знаю, что Blizzard ждет удивительное будущее. Сейчас в компании много инициатив, и мне не терпится посмотреть на их воплощение», — поведал Пирс.

Отметим, что Фрэнк Пирс основал игровую студию вместе с Алленом Адамом и Майком Морхеймом в 1991 году. Изначально она называлась Silicon & Synapse. В 1993 году ее переименовали в Chaos Studios, а в 1994-ом она получила свое теперешнее название.

Президент Blizzard Дж. Аллен Брэк, в свою очередь, указал, что большинство геймеров не очень хорошо знают Пирса, так как он, будучи интровертом, редко появлялся на публике. Вместе с тем, Брэк подчеркнул, что Фрэнк всегда являлся важной частью студии и отстаивал ее ценности.

«Blizzard стала лучше благодаря Фрэнку», — заявил президент Blizzard.

Таким образом, из трех сооснователей только один сегодня продолжает работать в Blizzard — Аллен Адхам, который ушел из компании в 2004 году, но вернулся обратно в 2016-м.

Источник: DTF