Боевик F9 / «Форсаж 9: Неудержимая сага» продолжает бить рекорды, собрав $500 млн в международном кинопрокате

По итогам выходных, на которые в США пришелся День Независимости, боевик F9 / «Форсаж 9: Неудержимая сага» продемонстрировал очередной рекордный результат. Если не считать двух китайских картин, малоизвестных за пределами родного рынка, то девятая часть автофраншизы с Вином Дизелем в главной роли стала единственным фильмом с 2019 года, которому удалось собрать более $500 млн в международном кинопрокате.

Последним фильмом с кассой более $500 млн стала фантастика Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker / «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», а вышедший весной текущего года Godzilla vs. Kong / «Годзилла против Конга» не дотянул до этой отметки, собрав только $452 млн (впрочем, это весьма неплохо для картины, которая стартовала в гибридном стиле — одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max).

На данный момент F9 / «Форсаж 9: Неудержимая сага» собрал на родном для себя рынке $123,2 млн и он наверняка превзойдет хоррор A Quiet Place Part II / «Тихое место 2» со сборами в США на уровне $145,3 млн. В зарубежном прокате девятая часть автофраншизы уже записала на свой счет $374,4 млн, то есть вклад стран за пределами США составляет порядка 75%. Больше половины от этой суммы ($203 млн) принесли в кинотеатры китайцы, несмотря на скандал с Джоном Синой и Тайванем.

Также интересно, что «Форсажу 9» предрекают более скромный итоговый результат по сравнению с предшественниками. Так, седьмая часть «Форсажа» собрала $1,52 млрд, восьмая — $1,24 млрд, тогда как девятой прочат всего порядка $700-800 млн.

P.S. Справедливости ради раскроем имена вышеупомянутых китайских рекордсменов, это «Hi, Mom» с кассой $822 млн и «Detective Chinatown 3» со сборами $686 млн.

