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Британская компания Vertical Aerospace испытала летающее такси будущего
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Британская компания Vertical Aerospace испытала летающее такси будущего

Британская компания Vertical Aerospace испытала летающее такси будущего

Британский стартап Vertical Aerospace провел успешное тестирование своего воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой, которое будет использоваться для междугородних перелетов.

Максимальная скорость такси Vertical Aerospace сопоставима со скоростью автомобиля и составляет около 80 км/час. Летательный аппарат рассчитан на двух пассажиров и одного пилота, а заряда аккумулятора хватит, чтобы пролететь 800 км, утверждают разработчики.

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Летающее такси Vertical Aerospace.

В ходе тестирования летательный аппарат находился в воздухе всего пять минут. В Vertical Aerospace обещают, что через три-четыре года летающее такси появится на рынке, а люди больше не будут испытывать необходимость во взлетных полосах при перемещении между городами.

«Мы хотим завоевать рынок коротких поездок между городами. Наш транспорт будет перевозить людей из одного города в другой, доставляя их ближе к дому, а не к аэропорту», — заявил глава Vertical Aerospace Стивен Фитцпатрик.

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В Vertical Aerospace отмечают, что основным препятствием на пути к коммерческой эксплуатации летающих такси сегодня выступает несовершенность регуляторной политики. Например, на данный момент неясно, какой должна быть емкость запасных аккумуляторов летающего такси, должен ли его пилот иметь лицензию и на какой высоте разрешено осуществлять такие авиаперевозки.

«Мы полагаем, что пройдет еще немало времени, прежде чем регуляторы наконец определятся, — отмечает Фитцпатрик. — Впрочем, нам также еще нужно время, ведь то, что мы доказали, что технология работает, еще ничего не говорит о ее надежности».

Источники: hightech.fm, Bloomberg


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