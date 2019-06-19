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Британские ученые разработали прототип примитивного гаджета, способного ненавязчиво напоминать сотрудникам компаний об элементарных мерах кибербезопасности

Британские ученые разработали прототип примитивного гаджета, способного ненавязчиво напоминать сотрудникам компаний об элементарных мерах кибербезопасности

Британские ученые разработали прототип примитивного гаджета, способного ненавязчиво напоминать сотрудникам компаний об элементарных мерах кибербезопасности


Исследователи из Батского университета и Голдсмитского колледжа придумали незатейливое устройство, которое подключается к компьютеру и напоминает пользователю об элементарных мерах кибербезопасности. Так, при помощи ненавязчивых звуков, световых сигналов и вибрации прибор сообщит владельцу о необходимости сменить пароль на устройстве, выключить монитор при покидании рабочего места или обновить настройки конфиденциальности.

Как утверждается в пресс-релизе Батского университета, за последние пять лет материальный урон от кибератак вырос на 67%, причем большинство из них проходит успешно по человеческой вине: например, из-за беспечности или забывчивости люди могут не менять пароль на устройствах или аккаунтах долгие годы. При этом многие поступают так не только дома, но и на работе. Последнее, как правило, оборачивается более значительными финансовыми потерями. Причина — стандартный курс кибербезопасности, который сотрудники предприятий, по обыкновению, проходят единожды (при найме работника в организацию), обычно быстро забывается.

Британские ученые вознамерились изменить ситуацию к лучшему. Для этого они решили разработать устройство, которые бы, подобно фитнес-браслетам, напоминающим время от времени вставать с кресла, сигнализировало сотрудникам компаний о необходимости предпринять те или иные меры кибербезопасности, не напрягая их и не отвлекая от основной деятельности. Проект получил грант от Министерства внутренних дел в рамках Национальной программы кибербезопасности.

«Мы взяли в расчет тот факт, что люди положительно реагируют на мягкое, своевременное побуждение к действию», – поясняет научный сотрудник Школы менеджмента Батского университета Эмили Коллинз.

В основе устройства, созданного ее командой, лежит микроплата компании Adafruit, которая подключается к компьютеру и может светиться разными цветами, вибрировать и издавать негромкие звуки. Дополнительно гаджет оснащен датчиками движения — они нужны для того, чтобы прибор мог отслеживать изменения положения тела пользователя и обнаруживать намерение покинуть рабочее место.

Пока авторы проекта тестируют и дорабатывают прототип устройства для предприятий. В дальнейшем команда Коллинз планирует протестировать свое устройство на большом количестве пользователей и разработать версию аппарата, предназначенную для домашнего использования.

Источник: Батский университет

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