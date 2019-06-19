Британские ученые разработали прототип примитивного гаджета, способного ненавязчиво напоминать сотрудникам компаний об элементарных мерах кибербезопасности





Исследователи из Батского университета и Голдсмитского колледжа придумали незатейливое устройство, которое подключается к компьютеру и напоминает пользователю об элементарных мерах кибербезопасности. Так, при помощи ненавязчивых звуков, световых сигналов и вибрации прибор сообщит владельцу о необходимости сменить пароль на устройстве, выключить монитор при покидании рабочего места или обновить настройки конфиденциальности.

Как утверждается в пресс-релизе Батского университета, за последние пять лет материальный урон от кибератак вырос на 67%, причем большинство из них проходит успешно по человеческой вине: например, из-за беспечности или забывчивости люди могут не менять пароль на устройствах или аккаунтах долгие годы. При этом многие поступают так не только дома, но и на работе. Последнее, как правило, оборачивается более значительными финансовыми потерями. Причина — стандартный курс кибербезопасности, который сотрудники предприятий, по обыкновению, проходят единожды (при найме работника в организацию), обычно быстро забывается.

Британские ученые вознамерились изменить ситуацию к лучшему. Для этого они решили разработать устройство, которые бы, подобно фитнес-браслетам, напоминающим время от времени вставать с кресла, сигнализировало сотрудникам компаний о необходимости предпринять те или иные меры кибербезопасности, не напрягая их и не отвлекая от основной деятельности. Проект получил грант от Министерства внутренних дел в рамках Национальной программы кибербезопасности.

«Мы взяли в расчет тот факт, что люди положительно реагируют на мягкое, своевременное побуждение к действию», – поясняет научный сотрудник Школы менеджмента Батского университета Эмили Коллинз.

В основе устройства, созданного ее командой, лежит микроплата компании Adafruit, которая подключается к компьютеру и может светиться разными цветами, вибрировать и издавать негромкие звуки. Дополнительно гаджет оснащен датчиками движения — они нужны для того, чтобы прибор мог отслеживать изменения положения тела пользователя и обнаруживать намерение покинуть рабочее место.

Пока авторы проекта тестируют и дорабатывают прототип устройства для предприятий. В дальнейшем команда Коллинз планирует протестировать свое устройство на большом количестве пользователей и разработать версию аппарата, предназначенную для домашнего использования.

Источник: Батский университет