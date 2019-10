Британский актер Хью Лори снимет детективный сериал по книге Агаты Кристи для канала BBC

По данным издания Variety британский актер Хью Лори, известный по сериалам «Шоу Фрая и Лори», «Дживс и Вустер» и «Доктор Хаус», занимается экранизацией одного из произведений Агаты Кристи для канала BBC. Лори напишет сценарий и выступит продюсером, а вот его появление в роли одного из персонажей пока не подтверждено.

Также держится в секрете, какая именно книга «королевы преступлений» выступила в качестве основы для нового сериала. Производством сериала займется компания Mammoth Screen, которая выпустила в 2015 году успешный мини-сериал по книге «Десять негритят» / And Then There Were None, а также занималась еще несколькими проектами по произведениям Агаты Кристи после подписанного в 2016 году договора с правообладателями Agatha Christie Ltd.

Отметим, что богатое литературное наследие Агаты Кристи (более 60 детективных романов, 19 сборников рассказов, несколько пьес о детективах Эркюле Пуаро, мисс Марпл и других героях), потенциально позволяет снять огромное количество интересных фильмов и сериалов.

Последней на данный момент голливудской экранизацией стал фильм «Убийство в «Восточном экспрессе»» (2017), в котором роль Эркюля Пуаро исполнил Кеннет Брана. Сиквел этого фильма по книге «Смерть на Ниле» выйдет в прокат 9 октября 2020 года.

Источник: Variety