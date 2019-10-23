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Британский актер Хью Лори снимет детективный сериал по книге Агаты Кристи для канала BBC

Британский актер Хью Лори снимет детективный сериал по книге Агаты Кристи для канала BBC

Британский актер Хью Лори снимет детективный сериал по книге Агаты Кристи для канала BBC


По данным издания Variety британский актер Хью Лори, известный по сериалам «Шоу Фрая и Лори», «Дживс и Вустер» и «Доктор Хаус», занимается экранизацией одного из произведений Агаты Кристи для канала BBC. Лори напишет сценарий и выступит продюсером, а вот его появление в роли одного из персонажей пока не подтверждено.

Также держится в секрете, какая именно книга «королевы преступлений» выступила в качестве основы для нового сериала. Производством сериала займется компания Mammoth Screen, которая выпустила в 2015 году успешный мини-сериал по книге «Десять негритят» / And Then There Were None, а также занималась еще несколькими проектами по произведениям Агаты Кристи после подписанного в 2016 году договора с правообладателями Agatha Christie Ltd.

Отметим, что богатое литературное наследие Агаты Кристи (более 60 детективных романов, 19 сборников рассказов, несколько пьес о детективах Эркюле Пуаро, мисс Марпл и других героях), потенциально позволяет снять огромное количество интересных фильмов и сериалов.

Последней на данный момент голливудской экранизацией стал фильм «Убийство в «Восточном экспрессе»» (2017), в котором роль Эркюля Пуаро исполнил Кеннет Брана. Сиквел этого фильма по книге «Смерть на Ниле» выйдет в прокат 9 октября 2020 года.

Источник: Variety

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